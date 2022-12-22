Москва предупредила США об эскалации с "невообразимыми последствиями"

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, у Украины нет специалистов для работы с системами ПВО Patriot, поэтому их операторами могут быть специалисты из США или других стран НАТО.

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Представители Кремля выразили недовольство визитом президента Владимира Зеленского в Вашингтон, а российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул опасения российского руководства. Об этом сообщает ТАСС.

Жалуясь на сообщения о поставках систем ПВО Patriot, Антонов назвал их "провокационными действиями" со стороны США. "Несмотря на наши предупреждения, ЗРК Patriot будет отправлен в Киев", — сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что у Украины нет специалистов для работы с ними, и задался вопросом о том, что, возможно, операторами Patriot станут американские специалисты или военные из других стран НАТО.

Он заявил, что западные вооружения якобы планомерно уничтожаются российскими военными и сообщил о риске для экипажей этих систем.

Дипломат также добавил, что провокационные действия администрации США в Украине неуклонно ведут к эскалации, "последствия которой невозможно даже вообразить".

Визит Зеленского в США, по словам российского посла, якобы свидетельствует о том, что администрация США, а равно и Киев не готовы к миру.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военнослужащие смогут быстро освоить системы Patriot.

Ранее Фокус сообщал, что Путин уже принял решение создать крупнейшую военную угрозу Европе. Экономику РФ решили перевести на военные рельсы, госбюджет будет в первую очередь работать на армию в ущерб экономическому росту и комфорту жителей, как в советские времена.