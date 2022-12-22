Швидко освоять системи Patriot: Рєзніков оцінив майстерність українських військових

Глава Міноборони подякував США за черговий пакет військової допомоги та нові можливості захистити українське небо.

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Міністр оборони України Олексій Резніков 22 грудня провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном і подякував Сполученим Штатам за новий пакет військової допомоги. Рєзніков відзначив надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot і сказав, що бійці ЗСУ швидко їх освоять.

"Дякую за черговий пакет допомоги в галузі безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких атак Росії", — написав Резніков.

За його словами, українські захисники неодноразово довели свою майстерність, тому в найкоротші терміни опанують і системи Patriot.

"Українські солдати швидко освоять системи Patriot. Вони неодноразово доводили свою майстерність", — наголосив український міністр.

Нагадаємо, глава українського оборонного відомства Олексій Резніков 15 грудня заявив, що Кремль готує новий масштабний наступ наступного року, незважаючи на серію принизливих поразок на полі бою. За його словами, частина мобілізованих росіян наразі проходять ретельну підготовку, щоб взяти участь у майбутніх наступальних операціях.

Голова СБУ генерал-майор Василь Малюк 21 грудня заявив, що на міністра оборони Олексія Резнікова та голову української розвідки Кирила Буданова російські спецслужби намагалися вчинити замах. За його словами, виконавця хотіли перевірити та спочатку дали йому завдання ліквідувати українського військовослужбовця.