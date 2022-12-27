Буча попрощалася із загиблим героєм Олексієм Бондарєвим (фото)

За словами мера міста Анатолія Федорука, у сім'ї Бондарєвих це вже другий похорон з початку війни. Дещо раніше рідні загиблого сержанта ЗСУ вже втратили на фронті близьку людину.

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У вівторок, 27 грудня, у Бучі поховали сержанта Збройних сил України Олексія Бондарєва. Інформація про це з'явилася у Телеграм-каналі Бучанської міської ради.

Відомо, що Бондарєв загинув 20 грудня. Військовий зазнав поранень, несумісних із життям під час артилерійських обстрілів ворога на Донеччині.

Сьогодні рідні та близькі друзі, побратими та жителі Бучанської громади попрощалися із загиблим військовим. Бондарєва поховали на Центральному цвинтарі міста.

[ + – ] З Олексієм Бондарєвим попрощалися у рідній Бучі Фото: Бучанська міська рада

Що відомо про загиблого захисника з Бучі Олексія Бондарєва

Чоловік пішов воювати ще влітку 2020 року та був водієм медичного пункту мотопіхотного батальйону.

Поблизу селища Вугледар Волноваського району Донецької області він отримав поранення, несумісні із життям.

У загиблого військового залишилася дружина Вікторія.

[ + – ] У загиблого військового залишилася дружина Вікторія Фото: Бучанська міська рада

Як повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, кількома місяцями раніше сім'я Бондарєвих уже втратила на фронті близьку людину.

[ + – ] Олексій Бондарєв був водієм медичного пункту

Нагадаємо, раніше в київських новинах Укрнет повідомляли про загибель льотчика Михайла Матюшенко з Бучі.

Фокус також писав про те, що у березні 2022 року російські окупанти застрелили в Бучі однофамільця російського опозиціонера Навального. Відомо, що Ілля Навальний родом із українського села Нове Залісся під Чорнобилем. Там народився батько російського опозиціонера Олексія Навального, Анатолій Іванович Навальний.