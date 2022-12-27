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Военный Фокус Российско-украинская война

Буча простилась с погибшим героем Алексеем Бондаревым (фото)

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Фото: Бучанский городской совет | В Буче простились с сержантом Алексеем Бондаревым

По словам мэра города Анатолия Федорука, в семье Бондаревых это уже второй похорон с начала войны. Несколько ранее родные погибшего сержанта ВСУ уже потеряли на фронте близкого человека.

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Во вторник, 27 декабря, в Буче похоронили сержанта Вооруженных сил Украины Алексея Бондарева. Информация об этом появилась в Телеграм-канале Бучанского городского совета.

Известно, что Бондарев погиб 20 декабря. Военный получил ранения, несовместимые с жизнью во время артиллерийских обстрелов врага в Донецкой области.

Сегодня родные и близкие друзья, собратья и жители Бучанской общины попрощались с погибшим военным. Бондарева похоронили на Центральном кладбище города.

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С Алексеем Бондаревым попрощались в родной Буче
Фото: Бучанский городской совет

Что известно о погибшем защитнике из Бучи Алексее Бондареве

Мужчина ушел воевать еще летом 2020 года и был водителем медицинского пункта мотопехотного батальона.

Вблизи поселка Угледар Волновахского района Донецкой области он получил ранения, несовместимые с жизнью.

У погибшего военного осталась жена Виктория.

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У погибшего военного осталась жена Виктория
Фото: Бучанский городской совет

Как сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, несколькими месяцами ранее семья Бондаревых уже потеряла на фронте близкого человека.

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Алексей Бондарев был водителем медицинского пункта

Напомним, в октябре в бою над Черным морем погиб летчик Михаил Матюшенко из Бучи. Военный смог провести ночью бой на тренировочном самолете Л-39 против российской пары Су-30.

Фокус также писал о том, что в марте 2022 года российские оккупанты застрелили в Буче однофамильца российского оппозиционера Навального. Известно, что Илья Навальный родом из украинского села Новое Залесье под Чернобылем. Там же родился отец российского оппозиционера Алексея Навального, Анатолий Иванович Навальный.