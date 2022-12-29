Наступний обстріл може бути більш масованим, ніж 29 грудня, — Повітряні сили (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, характер ракетного удару залежить від ракет, які є в арсеналі ворога. Щоб поставити на озброєння у достатній кількості СУ-55 або СУ-57, знадобиться порівняно багато часу.

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Міноборони РФ проводить відновлення та оновлення парку авіатехніки. А наступний ракетний удар може бути більш масованим, ніж 29 грудня. Водночас є питання щодо того, скільки крилатих ракет ЗС РФ можуть випустити, оскільки носіїв у них вистачає. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Характер обстрілів залежатиме від ракет, що є в арсеналі ворога.

"Питання в тому, скільки вони готові зараз витратити тих же крилатих ракет. Носіїв у них достатньо", — додав Ігнат.

[ + – ] Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат — про наступні атаки ЗС РФ

За словами спікера, щоб поставити на озброєння у достатній кількості СУ-55 чи СУ-57, знадобиться порівняно багато часу.

"СУ-35, які росіяни мають сьогодні, це літаки, які випускають серійно. Вони вже били не раз за цілями нашої протиповітряної оборони", — зазначив Ігнат.

Представник Повітряних сил зазначив, що від часу попереднього масованого обстрілу українських міст пройшло досить багато часу: ворог готувався, накопичував снаряди, як наслідок, сьогоднішня масована атака.

За словами спікера, сьогодні, 29 грудня, сили українських ППО збили 54 крилатих ракет з 69. Але є й такі, які не доступні нашій ППО.

"З ракет "Калібр", Х-101, Х-555 збито досить непоганий відсоток, — сказав він. — Можна відзначити сьогодні в черговий раз успішну роботу ППО".

Після вибуху на аеродромі "Енгельс" ЗС РФ перемістили стратегічну авіацію на інші аеродроми, таким чином збільшиться час підльоту до районів пусків.

Нагадаємо, українці розповіли, якою бачать перемогу у війні проти РФ. За опитуваннями, 93% не мають сумнівів у перемозі, більшість вважає, що переговори про мир з Москвою неможливі навіть заради порятунку життів.

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