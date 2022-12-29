Следующий обстрел может быть более массированным, чем 29 декабря, — Воздушные силы (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, характер ракетного удара зависит от ракет, имеющихся в арсенале врага. Чтобы поставить на вооружение в достаточном количестве СУ-55 или СУ-57 понадобится сравнительно много времени.

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Минобороны РФ проводит восстановление и обновление парка авиатехники. А следующий ракетный удар может быть еще более массированным, чем 29 декабря. Вместе с тем, есть вопросы относительно того, сколько крылатых ракет ВС РФ могут выпустить, поскольку носителей у них хватает. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Характер обстрелов будет зависеть от ракет, имеющихся в арсенале врага.

"Вопрос в том, сколько они готовы в настоящее время потратить тех же крылатых ракет. Носителей у них достаточно", — добавил Игнат.

[ + – ] Спикер Воздушных сил Юрий Игнат — о следующих атаках ВС РФ

По словам спикера, чтобы поставить на вооружение в достаточном количестве СУ-55 или СУ-57, понадобится сравнительно много времени.

"СУ-35, которые у россиян есть сегодня, это самолеты, которые они выпускают серийно. Они уже били не раз по целям нашей противовоздушной обороны", — отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что со времени предыдущего массированного обстрела украинских городов прошло достаточно много времени: враг готовился, накапливал снаряды, как итог, сегодняшняя массированная атака.

По словам спикера, сегодня, 29 декабря, силы украинских ПВО сбили 54 крылатые ракеты из 69. Но есть и такие, которые не доступны нашей ПВО.

"Из ракет" Калибр", Х-101, Х-555 сбит довольно неплохой процент, — сказал он. — Можно отметить сегодня в очередной раз успешную работу ПВО".

После взрыва на аэродроме "Энгельс" ВС РФ переместили стратегическую авиацию на другие аэродромы, таким образом увеличится время подлета к районам пусков.

Напомним, украинцы рассказали, какой видят победу в войне против РФ. По опросам, 93% не сомневаются в победе, большинство считает, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам американского экономиста, война в Украине станет гвоздем в гробе российской империи Путина.