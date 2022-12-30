Сильна ППО та енергетика: Зеленський підбив підсумки та позначив завдання на 2023 рік (відео)

За словами глави держави, українські ППО у новому році можуть стати найефективнішими у Європі. Це буде гарантією безпеки не лише для України, а й для континенту.

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Україна у 2022 році змогла не лише вберегти свої системи ППО, а й зробити її найсильнішою за весь час. Тим часом наступного року українські сили ППО можуть стати найпотужнішими та найефективнішими в Європі, що стане запорукою гарантії безпеки всього континенту. Про це 30 грудня заявив у черговому відеозверненні.

Військові питання

Під час звернення глава держави повідомив, що сьогодні пройшло чергове, 45-те цього року, засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому було порушено ключові питання щодо ситуації на фронтах. За словами Зеленського, одним із головних напрямків є Донбас, де в районі Бахмута тривають запеклі бої.

"Є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємося. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!", — зазначив президент.

Готельно український лідер відзначив роботу наших волонтерів, які надають неоціненну допомогу збройним силам та цивільному населенню. За його словами, сьогодні, 30 грудня, у Києві відбулася перша церемонія вручення нової волонтерської нагороди "Золоте серце".

"Це справедливо і чесно — за підсумками року відзначити тих, хто весь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям і всій нашій державі. Дякую кожному і кожній, хто воює за нашу державу", — подякував президент.

Стабільна енергетика

Також Зеленський на окремій нараді обговорив стан у сфері української енергетики. Глава держави наголосив, що уряд має чітку стратегію забезпечення безпеки генерації та постачання електрики. І хоча на це буде потрібен час, Зеленський переконаний, що це завдання буде виконане.

"Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов'язково. Це одне з головних завдань наступного року, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо", — заявив президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 28 грудня провів зустріч із міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорнем, під час якої сторони обговорили проблеми захисту українського неба. Як повідомила служба ВВС, за підсумками зустрічі Київ може отримати французькі ЗРК Mistral, які є ефективною зброєю у боротьбі проти безпілотників.