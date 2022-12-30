Сильная ПВО и энергетика: Зеленский подвел итоги и обозначил задачи на 2023 год (видео)

По словам главы государства, украинские ПВО в новом году могут стать самыми эффективными в Европе. Это будет гарантией безопасности не только для Украины, но и для всего континента.

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Украина в 2022 году смогла не только уберечь свои системы ПВО, но и сделать ее самой сильной за все время. Между тем в следующем году украинские силы ПВО могут стать самыми мощными и эффективными в Европе, что станет залогом гарантии безопасности всего континента. Об этом 30 декабря заявил в очередном видеообращении.

Военные вопросы

В ходе обращения глава государства сообщил, что сегодня прошло очередное, 45-ое в этом году, заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором были подняты ключевые вопросы по ситуации на фронтах. По словам Зеленского, одним из главных направлений является Донбасс, где в районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои.

"Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!", — отметил президент.

Отельно украинский лидер отметил работу наших волонтером, которые оказывают неоценимую помощь вооруженным силам и гражданскому населению. По его словам, сегодня, 30 декабря, в Киеве прошла первая церемония вручения новой волонтерской награды "Золотое сердце".

"Это справедливо и честно – по итогам года отметить тех, кто весь год помогает нашей обороне, помогает людям и всему нашему государству. Спасибо каждому и каждой, кто воюет за наше государство", — поблагодарил президент.

Стабильная энергетика

Также Зеленский на отдельном совещании обсудил состояние в сфере украинской энергетики. Глава государства подчеркнул, что у правительства есть четкая стратегия обеспечения безопасности генерации и поставок электричества. И хотя на это потребуется время, Зеленский убежден, что эта задача будет выполнена.

"Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы ее выполним", — заявил президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря провел встречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, во время которой стороны обговорили проблемы защиты украинского неба. Как сообщила служба ВВС, по итогам встречи Киев может получить французские ЗРК Mistral, которые являются эффективным оружием в борьбе против беспилотников.