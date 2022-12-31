Війна не закінчилася, але треба вижити: Резніков розповів про загрози Україні у 2023 році

Глава Міноборони розповів про небезпеку вторгнення з боку Білорусі, а також поділився подробицями діалогу із західними партнерами щодо переходу ЗСУ у 2023 році на натовські стандарти.

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Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю видання LB.ua 30 грудня підбив деякі підсумки року, що минає, і поділився своїм баченням перспектив України у військовому відношенні. Серед іншого голова оборонного відомства наголосив і на ризиках, з якими може зустрітися Україна наступного року. І оскільки війна з РФ ще не закінчилася, а великі загрози існують, українцям, щоби вижити, слід вірити військовому командуванню.

Небезпека вторгнення з боку Білорусі

В інтерв'ю Резніков заявив, що він не відкидає загрози повторного наступу сил противника з боку Білорусі. Однак реально це може статися не раніше від лютого 2023 року. Крім того, слід враховувати кількість мобілізованих росіян, які зможуть потрапити на український фронт. У будь-якому разі, зазначив міністр, Генштаб ЗСУ опрацьовує такі сценарії, а військове керівництво, починаючи з Верховного головнокомандувача, в курсі всіх подій.

"Якщо, наприклад, росіяни ухвалять рішення йти в наступ, то за можливості підготувати свій контингент це реалістично може бути не раніше лютого. Але питання, звідки вони підуть, мені здається зараз недоречним, бо це залежатиме від їхніх планів, а головне — від нашої підготовки. А ми готуємось до всіх ризикованих сценаріїв", — зазначив Резніков.

Міністр сказав, що поки залишається під питанням, які рішення ухвалить Кремль у цьому питанні і чи буде створено ударне угруповання на території Білорусі, але наразі його зараз немає. Крім того, залишається під питанням бажання білоруських солдатів підкорятися наказам російського командування, оскільки спраги саме у білоруського народу йти війною в Україну Резніков не бачить.

Дефіцит боєприпасів та постачання озброєння

Резніков відповів на питання про наявність дефіциту снарядів 122-го та 152-го калібрів, які масово використовує наша артилерія. За його словами, той факт, що ці боєприпаси, які були виготовлені за радянських часів, закінчуватимуться, був зрозумілий ще на початку російського вторгнення.

"Саме тому вже в березні я почав розмови з партнерами, що треба змінювати філософію допомоги нам — продовжувати шукати 152-й та 122 калібри із запасів, які в них були ще з часів афганської операції, але вже думати про навчання та перепідготовку наших артилерійських екіпажів на 155 калібр", — сказав міністр.

Він поділився деталями розмови з американським колегою Ллойдом Остіном і сказав, що українські артилеристи з часом повністю перейдуть на натовський стандарт.

"Спочатку вони говорили: Олексію, навіщо ми допомагатимемо шукати? Я кажу: друзі, 152-й і 122-й закінчаться, і ви його не знайдете, його буде менше і менше. Тому ви все одно нас переведете на свій натовський стандарт". І це сталося", — розповів Резніков.

Крім того, Україна має власне виробництво боєприпасів і це, на думку глави Міноборони, правильний хід, оскільки нашій країні слід прагнути незалежності у військовому відношенні. Єдина гарантія безпеки для України — потужний оборонний сектор із максимальною незалежністю, наголосив Резніков.

"Чим більше ми будемо незалежними, тим нам буде легше. Бо навіть завтра після перемоги над РФ росіяни не заспокояться. Цей сусід залишиться. А це означає, що вони мріятимуть про реванш та про помсту. Зміниться режим, але вони такі, які вони є. І через п'ять років мріятимуть повернутися з реваншем, або за десять", — сказав міністр.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних росіян напередодні Нового року. Він закликав росіян уникати мобілізації будь-яким способом, оскільки на початку січня в Росії закриють кордони для чоловіків і запровадять воєнний стан.