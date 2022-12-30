"За що воюватимете?": Рєзніков звернувся до військовозобов'язаних громадян РФ (відео)

Глава Міноборони закликав росіян уникати мобілізації будь-яким способом, оскільки на початку січня у РФ закриють кордони для чоловіків і запровадять воєнний стан.

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Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних росіян напередодні Нового року. Відеозвернення з'явилося на YouTube-каналі Міноборони України.

За словами Резнікова, насамперед він хоче звернутися до мешканців великих російських міст. Він заявив, що на початку січня влада РФ закриє кордони для чоловіків, а потім оголосять воєнний стан, щоб провести чергову хвилю мобілізації. Крім того, кордони закриють також у Білорусі.

"Я не закликаю вас вірити мені на слово. Я хочу, щоб ви задали собі всього одне питання. І чесно на нього відповіли. Коли ви відправитеся на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви будете воювати ? Особисто ви", — зазначив Резніков.

За його словами, ще 10 місяців тому Кремль, а також пропагандисти розповіли, що РФ має певні цілі так званої "Спеціальної військової операції", говорили, що все йде за якимось планом. Проте зараз про це ніхто не згадує.

Резніков сказав, що владі РФ і пропагандистам доведеться визнати, що їхній план провалився. Або ж, що їх план включав такі пункти :

Знищення флагмана російського флоту

Вибухи на стратегічних аеродромах РФ

Безповоротні втрати російської армії у понад 100 тисяч осіб

Перша хвиля мобілізації, щоб ці втрати компенсувати

Набір тисяч ув'язнених у "групу Вагнера", власник якої може безкарно ображати російських військових, тоді як звичайних людей садять до в'язниць за "дискредитацію армії".

Даремний штурм невеликого міста Бахмут протягом пів року і смерті там тисяч солдатів РФ

Смерті солдатів на правому березі Дніпра, втеча з Херсона, з Харківської області та з-під Києва, Чернігівської та Сумської областей

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"Керівництво Росії вже давно розуміє, що витівка з війною проти України обернулася для них катастрофою", — сказав Резніков.

За його словами, на користь РФ – закінчити війну якнайшвидше. Чинна влада РФ залякує росіян, що у разі програшу буде розправа над усіма ними.

"Це брехня. Вас знову обманюють. Насправді вони хочуть захистити не Росію. Вони захищають себе. Своє становище, своє майно, своє багатство. А для цього хочуть перекласти свою провину на вас. Зробити вас співучасниками злочину", — сказав глава. Міноборони України

За його словами, росіян відправляють на війну з Україною, щоб вони захистили злочинців, а також їхнє майно.

"Тисячі росіян, мобілізованих восени, вже загинули. Багато тисяч стали інвалідами. Тільки заради того, щоб захистити цих злочинців. Більше жодних цілей Кремль у цій війні вже не має", — сказав міністр.

Він заявив, що тим, хто не скоїв воєнних злочинів, нема чого побоюватися. Бо під суд підуть лише військові злочинці. А українці не відступлять, бо борються за свої будинки. Рєзніков закликав росіян уникати мобілізації будь-яким способом. Інакше українські військові пояснять їм, що їхній вибір був неправильним.

"Коли бункерні вожді не зможуть зібрати та відправити на бійню нову партію мобілізованих, вони будуть змушені визнати свою поразку. І війна закінчиться. Це все одно станеться. Питання лише в ціні", — зазначив глава Міноборони України.

[ + – ] Рєзніков звернувся до росіян

Раніше Фокус писав, що Путін готується розмістити у Білорусі ядерну зброю. За словами ексміністра Павла Латушка, для цього на бойове чергування до Білорусі надійшли комплекси "Іскандер", а літаки Су-25 пройшли необхідну модернізацію.

Також повідомлялося, що ЗМІ з'ясували, що Путіна до війни в Україні підштовхнула манія величі, спричинена речовинами. Одним із факторів, які спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, ймовірно, було те, що президент РФ приймав певні ліки.