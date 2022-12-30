"За что будете воевать?": Резников обратился к военнообязанным гражданам РФ (видео)

Глава Минобороны призвал россиян избегать мобилизации любым способом, так как в начале января в РФ закроют границы для мужчин и введут военное положение.

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Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам в канун Нового года. Видеообращение появилось на YouTube-канале Минобороны Украины.

По словам Резникова, в первую очередь он хочет обратиться к жителям больших российских городов. Он заявил, что в начале января власти РФ закроют границы для мужчин, а затем объявят военное положение, чтобы провести очередную волну мобилизации. Кроме того, границы закроют также в Беларуси.

"Я не призываю вас верить мне на слово. Я хочу, чтоб вы задали себе всего один вопрос. И честно на него ответили. Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы", — отметил Резников.

По его словам, еще 10 месяцев назад Кремль, а также пропагандисты рассказали, что у РФ есть некие цели так называемой "Специальной военной операции", говорили, что все идет по некоему плану. Однако сейчас об этом никто не вспоминает.

Резников сказал, что властям РФ и пропагандистам придется признать, что их план провалился. Или же, что их план включал следующие пункты:

Уничтожение флагмана российского флота

Взрывы на стратегических аэродромах РФ

Безвозвратные потери российской армии в более чем 100 тысяч человек

Первая волна мобилизации, чтобы эти потери компенсировать

Набор тысяч заключенных в "группу Вагнера", владелец которой может безнаказанно оскорблять российских военных, тогда как обычных людей сажают в тюрьмы за "дискредитацию армии".

Безуспешный штурм небольшого города Бахмут на протяжении полугода и смерти там тысяч солдат РФ

Смерти солдат на правом берегу Днепра, бегство из Херсона, из Харьковской области и из-под Киева, Черниговской и Сумской областей

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, хотя ранее в этих странах об этом никто не думал

"Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой", — сказал Резников.

По его словам, в интересах РФ – закончить войну как можно быстрее. Действующие власти РФ запугивают россиян, что в случае проигрыша будет расправа над всеми ними.

"Это ложь. Вас снова обманывают. На самом деле, они хотят защитить не Россию. Они защищают себя. Свое положение, свое имущество, свое богатство. А для этого хотят переложить свою вину на вас. Сделать вас соучастниками преступления", — сказал глава Минобороны Украины.

По его словам, россиян отправляют на войну с Украиной, чтобы они защитили преступников, а также их имущество.

"Тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли. Многие тысячи стали инвалидами. Только ради того, чтобы защитить этих преступников. Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет", — сказал министр.

Он заявил, что тем, кто не совершал военных преступлений, нечего опасаться. Так как под трибунал пойдут только военные преступники. А украинцы не отступят, так как сражаются за свои дома. Резников призвал россиян избегать мобилизации любым способом. В противном случае украинские военные объяснят им, что их выбор был неправильным.

"Когда бункерные вожди не смогут собрать и отправить на бойню новую партию мобилизованных, они будут вынуждены признать свое поражение. И война закончится. Это все равно случится. Вопрос только в цене", — отметил глава Минобороны Украины.

[ + – ] Резников обратился к россиянам

Ранее Фокус писал, что Путин готовится разместить в Беларуси ядерное оружие. По словам экс-министра Павла Латушко, для этого на боевое дежурство в Беларусь поступили комплексы "Искандер", а самолеты Су-25 прошли необходимую модернизацию.

Также сообщалось, что СМИ выяснили, что Путина к войне в Украине подтолкнула мания величия, вызванная веществами. Одним из факторов, которые спровоцировали крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой, вероятно, было то, что президент РФ принимал определенные лекарства.