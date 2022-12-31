Война не закончилась, но нужно выжить: Резников рассказал об угрозах Украине в 2023 году

Глава Минобороны рассказал об опасности вторжения со стороны Беларуси, а также поделился подробностями диалога с западными партнерами по поводу перехода ВСУ в 2023 году на натовские стандарты.

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Министр обороны Алексей Резников в интервью издания LB.ua 30 декабря подвел некоторые итоги уходящего года и поделился своим видением перспектив Украины в военном отношении. В числе прочего глава оборонного ведомства отметил и риски, с которыми может встретиться Украина в следующем году. И поскольку война с РФ еще не закончилась, а большие угрозы существуют, украинцам, чтобы выжить, следует верить военному командованию.

Опасность вторжения со стороны Беларуси

В интервью Резников заявил, что он не исключает угрозы повторного наступления сил противника со стороны Беларуси. Однако реально это может произойти не раньше февраля 2023 года. Кроме того следует учитывать количество мобилизованных россиян, которые смогут попасть на украинский фронт. В любом случае, отметил министр, Генштаб ВСУ прорабатывает подобные сценарии, а военное руководство, начиная с Верховного главнокомандующего в курсе всех событий.

"Если, например, россияне примут решение идти в наступление, то при возможности подготовить свой контингент это реалистично может быть не раньше февраля. Но вопрос, откуда они пойдут, мне кажется сейчас неуместным, потому что это будет зависеть от их планов, а главное — от нашей подготовки. А мы готовимся ко всем рискованным сценариям", — отметил Резников.

Министр сказал, что пока остается под вопросом, какие решения примет Кремль в этом вопросе и будет ли создана ударная группировка на территории Беларуси, но на данный момент ее сейчас нет. Кроме того остается под вопросом желание белорусских солдат подчинятся приказам российского командования, поскольку жажды именно у белорусского народа идти войной на Украину Резников не видит.

Дефицит боеприпасов и поставки вооружения

Резников ответил на вопрос о наличии дефицита снарядов 122-го и 152-го калибров, которые массово используются нашей артиллерией. По его словам, тот факт, что эти боеприпасы, которые были изготовлены в советское время, будут заканчиваться был понятен еще в начале российского вторжения.

"Именно поэтому уже в марте я начал разговоры с партнерами, что надо менять философию помощи нам — продолжать искать 152-й и 122 калибры из запасов, которые у них были еще со времен афганской операции, но уже думать об обучении и переподготовке наших артиллерийских экипажей на 155 калибр", — сказал министр.

Он поделился деталями разговора с американским коллегой Ллойдом Остином и сказал, что в итоге украинские артиллеристы со временем полностью перейдут на натовский стандарт.

"Сначала они говорили: Алексей, зачем мы будем помогать искать? Я говорю: друзья, 152-й и 122-й закончатся, и вы его не найдете, его будет меньше и меньше. Поэтому вы все равно нас переведете на свой натовский стандарт. И это произошло", — рассказал Резников.

Кроме того Украина имеет собственное производство боеприпасов и это, по мнению главы Минобороны, правильный ход, так как нашей стране следует стремится к независимости в военном отношении. Единственная гарантия безопасности для Украины — мощный оборонный сектор с максимальной независимостью, подчеркнул Резников.

Чем больше мы будем независимы, тем нам будет легче. Потому что даже завтра, после победы над РФ, россияне не успокоятся. Этот сосед останется. А это значит, что они будут мечтать о реванше и о мести. Сменится режим, но они такие, какие они есть. И через пять лет будут мечтать вернуться с реваншем, или через десять", — сказал министр.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам в канун Нового года. Он призвал россиян избегать мобилизации любым способом, поскольку в начале января в России закроют границы для мужчин и введут военное положение.