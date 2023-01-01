У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько

У режисера, який брав участь у створенні фільмів "Захар Беркут" та "Італійський щоденник Ольги", залишилися дружина та 9-річна донька.

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На фронті загинув відомий український режисер монтажу Віктор Онисько. Про це повідомила його дружина, культурна менеджерка та кураторка кінопрограм, Ольга Бірзул у Facebook.

"Моє серце назавжди залишиться у страшному 2022-му. Бо у ньому лишився ти. Мій герой. Моя любов. Моє все. Не знаю, як далі жити і дихати без тебе. Не знаю, чи зможу коли-небудь знову мріяти…. Ти мусив монтувати кіно, але натомість "монтував" військову реальність у якості ротного. Два рази на нулі — Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів", — зазначила Ольга Бірзул.

Повідомляється, що в загиблого воїна залишилася 9-річна донечка Захарія, яка заспокоювала маму після звістки про смерть батька.

"І коли я добу захлиналась у потязі від сліз, вона гладила мене по голові і казала, що тато боровся за нашу свободу, ми ніколи про це не забудемо, тато завжди буде в наших думках. Наша з тобою маленька доросла", — додала дружина загиблого героя.

Віктор Онисько був режисером монтажу таких картин, як "Захар Беркут", "Метелики", "Сашка", "Кава з кардамоном" тощо.

Нагадаємо, фільм про Маріуполь загиблого в Україні литовського режисера вразив Каннський кінофестиваль.

Також Фокус писав про смерть на війні львівського режисера Василя Яворського восени 2022 року.