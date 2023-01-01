В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

У режиссера, принимавшего участие в создании фильмов "Захар Беркут" и "Итальянский дневник Ольги", остались жена и 9-летняя дочь.

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На фронте погиб известный украинский режиссер монтажа Виктор Онисько. Об этом сообщила его супруга, культурный менеджер и куратор кинопрограмм, Ольга Бирзул в Facebook.

"Мое сердце навсегда останется в страшном 2022-м. Потому что в нем остался ты. Мой герой. Моя любовь. Мое все. Не знаю, как дальше жить и дышать без тебя. Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова мечтать…. Ты должен был монтировать кино, но "монтировал" военную реальность в качестве ротного. Два раза на нуле — Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев", — отметила Ольга Бирзул.

Сообщается, что у погибшего воина осталась 9-летняя дочь Захария, которая успокаивала маму после известия о смерти отца.

"И когда я сутки захлебывалась в поезде от слез, она гладила меня по голове и говорила, что папа боролся за нашу свободу, мы никогда об этом не забудем, папа всегда будет в наших мыслях. Наша с тобой маленькая взрослая", — добавила жена погибшего героя.

Виктор Онисько был режиссером монтажа таких картин, как "Захар Беркут", "Мотыльки", "Сашка", "Кофе с кардамоном".

Напомним, фильм о Мариуполе погибшего в Украине литовского режиссера поразил Каннский кинофестиваль.

Также Фокус писал о смерти на войне львовского режиссера Василия Яворского осенью 2022 года.