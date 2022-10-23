В боях за Украину погиб известный львовский режиссер Василий Яворский

Яворский записался в территориальную оборону еще в 2021 году, предчувствуя полномасштабную войну с РФ.

Related video

На фронте погиб известный львовский режиссер Василий Яворский. Об этом сообщает ТРК "Перший Західний" в Facebook.

"Трагическое известие с фронта – наш коллега, режиссер Василий Яворский погиб, как военный, борец за справедливость и Герой!" — говорится в публикации.

Василий Яворский был бойцом 103-й бригады территориальной обороны ВСУ еще с 2021 года, поскольку предчувствовал неизбежность полномасштабной войны с Россией. С февраля 2022 защитник оборонял восточное направление фронта, воюя преимущественно в Донецкой области.

Львовский режиссер – соавтор проекта "История Героя". Документальные фильмы авторства Василия Яворского не давали забыть тех, кто погиб за мирное небо и правду, сообщает ТРК "Перший Західний".

"Он тот, кто рассказывал о Героях, а теперь стал им сам. Он навсегда останется в наших сердцах", — отмечают львовские медийщики.

[ + – ] Василий Яворский погиб в боях за Украину

Василий Яворский много лет работал режиссером, сотрудничая с известными телеканалами. В частности, в последние годы работал с телеканалом Эспрессо и ТРК "Перший Західний" на Львовщине.

С 2014 года Яворский сражался на информационном фронте, параллельно создавая документальные фильмы и программы о войне с РФ.

Напомним, весной 2022 года в Мариуполе погиб литовский режиссер, который перед этим снял фильм об осажденном украинском городе.

Также Фокус писал о смерти американского пехотинца, воевавшего на Луганщине.