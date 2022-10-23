У боях за Україну загинув відомий львівський режисер Василь Яворський

Яворський записався до територіальної оборони ще у 2021 році, передчуваючи повномасштабну війну з РФ.

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На фронті загинув відомий львівський режисер Василь Яворський. Про це повідомляє ТРК "Перший Західний" у Facebook.

"Трагічна звістка з фронту – наш колега, режисер Василь Яворський загинув, як військовий, боєць за справедливість і Герой!" — йдеться у публікації.

Василь Яворський перебував у складі 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ ще з 2021 року, оскільки передчував неминучість повномасштабної війни з Росією. З лютого 2022 захисник обороняв східний напрямок фронту, воюючи переважно на Донеччині.

Львівський режисер – співавтор проєкту "Історія Героя". Документальні стрічки авторства Василя Яворського не давали забути тих, хто загинув за мирне небо та правду, повідомляє ТРК "Перший Західний".

"Він той, хто розповідав про Героїв, а тепер став ним сам. Він назавжди залишиться в наших серцях", — зазначають львівські медійники.

[ + – ] Василь Яворський загинув на фронті

Василь Яворський багато років працював режисером, співпрацюючи з багатьма відомими телеканалами. Зокрема в останні роки працював із телеканалом Еспресо та ТРК "Перший Західний" на Львівщині.

З 2014 року він воював на інформаційному фронті, паралельно створюючи документальні фільми та програми про війну з РФ.

Нагадаємо, навесні 2022 у Маріуполі загинув литовський режисер, який перед цим зняв фільм про українське місто.

Також Фокус писав про смерть американського піхотинця, який воював на Луганщині.