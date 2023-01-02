На фронті загинув "кримський козак" Гаврилюк — соцмережі

За даними місцевих ЗМІ, Володимир Гаврилюк після Майдану вирушив до АТО, служив у патрульній поліції Вінницької області, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не зміг стояти осторонь і пішов на фронт.

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Захищаючи Україну на фронті, загинув Володимир Гаврилюк. Про це повідомила дружина героя Юлія Гаврилюк 30 грудня на своїй сторінці у Facebook.

"Мій коханий. Наш герой. Наш захисник. Ти з першого дня пішов захищати нашу землю. Не уявляю життя без тебе. Таких, як ти, просто більше немає… Спочивай з миром, ти багато встиг зробити в житті, окрім як почати радіти нашим досягненням… нарешті ти отримав спокій…" — написала дружина загиблого воїна.

Прощання з Володимиром Гаврилюком відбудеться 3 січня о 12:00 у Соборі села Степанівка Вінницької області.

Чим запам'ятався Володимир Гаврилюк

Як повідомляє видання Vinbazar, з 2000 року Володимир Гаврилюк проживав у Ялті, у грудні 2013 був на Майдані, а звідти в 2014 році вирушив захищати Україну. У процесі проведення Антитерористичної операції на сході країни приєднався до добровольчого батальйону "Золоті ворота", який підпорядковувався МВС.

[ + – ] Володимир Гаврилюк був серед перших добровольців, які вступили до лав патрульної поліції у Вінницькій області Фото: Vinbazar

Після року служби в АТО Гаврилюк вступив до лав патрульної поліції у Вінницькій області, причому він був серед перших 8 849 претендентів, які подали заяву на службу після реформи МВС у 2015 році.

[ + – ] З першого дня війни Володимир Гаврилюк подався захищати Україну Фото: соцсети

З першого дня повномасштабного вторгнення Володимир Гаврилюк подався захищати Україну.

Зазначимо, що в соцмережах спочатку помилково повідомляли про смерть екснардепа Михайла Гаврилюка, проте пізніше політик спростував цю інформацію.

"Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни. Але втрати є. На жаль, загинув мій побратим ще з часів АТО, з батальйону "Золоті Ворота", — написав Михайло Гаврилюк.

Нагадаємо, 2 січня колишній ватажок проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін підтвердив знищення військової бази ЗС РФ в окупованій Макіївці. Відповідний допис загарбник оприлюднив у своєму Telegram-каналі. За його словами, крім особового складу та боєкомплекту було знищено військову техніку, яка стояла впритул до будівлі профтехучилища.

Того ж дня український військовослужбовець заявив, що всі атаки російських військ під Бахмутом відбито попри їх масовість.