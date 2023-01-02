На фронте погиб "крымский казак" Гаврилюк — соцсети

По данным местных СМИ, Владимир Гаврилюк после Майдана отправился в АТО, служил в патрульной полиции Винницкой области, а после полномасштабного вторжения России в Украину не смог стоять в стороне и пошел на фронт.

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Защищая Украину на фронте погиб Владимир Гаврилюк. Об этом сообщила жена героя Юлия Гаврилюк 30 декабря на своей странице в Facebook.

"Мой любимый. Наш герой. Наш защитник. Ты с первого дня пошел защищать нашу землю. Не представляю жизнь без тебя. Таких, как ты, просто больше нет… Почивай с миром, ты много успел сделать в жизни, кроме как начать радоваться нашим достижениям… наконец-то ты получил покой…", — написала супруга павшего воина.

Прощание с Владимиром Гаврилюком состоится 3 января в 12.00 в Соборе села Степановка Винницкой области.

Чем запомнился Владимир Гаврилюк

Как сообщает издание Vinbazar, С 2000 года Владимир Гаврилюк проживал в Ялте, в декабре 2013 был на Майдане, а оттуда в 2014 году отправился защищать Украину. В ходе проведения Антитеррористической операции на востоке страны присоединился к добровольческому батальону "Золотые ворота", который подчинялся МВД.

[ + – ] Владимир Гаврилюк был среди первых добровольцев, которые вступили в ряды патрульной полиции в Винницкой области Фото: Vinbazar

После года службы в АТО Гаврилюк вступил в ряды патрульной полиции в Винницкой области, причем он был среди первых 8849 претендентов, которые подали заявление на службу после реформы МВД в 2015 году.

[ + – ] С первого дня войны Владимир Гаврилюк отправился защищать Украину Фото: соцсети

С первого дня полномасштабного вторжения Владимир Гаврилюк отправился защищать Украину.

Отметим, что в соцсетях изначально ошибочно сообщали о смерти экс-нардепа Михаила Гаврилюка, однако позже политик опроверг эту информацию.

"Спешу утешить скорбящих и разочаровать тех, кто радовался. Я живой. Не дождутся. Благодарю за беспокойство всех, кто волновался. Я это очень ценю. Наверное, должны сделать выводы о нашей информационной гигиене. Но потери есть. К сожалению, погиб мой собрат еще со времен АТО, из батальона "Золотые Ворота", — написал Михаил Гаврилюк.

Напомним, 2 января бывший главарь пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил уничтожение военной базы ВС РФ в оккупированной Макеевке. Соответствующий пост захватчик обнародовал в своем Telegram-канале. По его словам, помимо личного состава и боекомплекта была уничтожена военная техника, которая стояла впритык к зданию профтехучилища.

В тот же день украинский военнослужащий заявил, что все атаки российских войск под Бахмутом отбиты несмотря на их массовость.