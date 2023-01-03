Мережа агентів Кремля у Німеччині намагається впливати на відносини Берліна та Києва, — ЗМІ

За даними журналістів, у Німеччині діє ціла мережа російських агентів, пов'язаних з держвідомствами РФ, наприклад "Росспівробітництвом" та ГРУ. Влаштовуються акції проти політичного курсу.

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У Німеччині деякі ініціативні групи, пов'язані з РФ, проводять цілеспрямовану кампанію у спробі змінити позиції керівництва країни щодо підтримки України. Це з'ясувалося за результатами журналістського розслідування Reuters.

Діє ціла мережа російських агентів, які намагаються вплинути на політичний курс Берліна та відносини з Києвом.

Влаштовуються акції проти підтримки України.

Журналісти з'ясували, що найактивніші учасники таких кампаній — люди, які приховують свої справжні імена та зв'язки з РФ. Вони використовують псевдоніми, а деякі пов'язані з держвідомствами РФ, такими як федеральне агентство "Россотрудничество", щодо якого діють західні санкції за організацію мережі агентів впливу Кремля.

Один із таких Ростислав Тескюк, він приїхав до Німеччини близько 10 років тому і згодом змінив своє ім'я на Макс Шлунд. Він бував на окупованих РФ територіях України, а нещодавно літав до Москви для участі у конференції, де головним речником був Путін. Російське держвідомство сплатило його квиток на літак. До такої діяльності причетна військова розвідка РФ.

[ + – ] Олена Колбаснікова

Уродженка України Олена Колбаснікова, партнерка Шлунда, прославилася серед проросійського руху Німеччини минулого року. Вона заявила, ніби її звільнили з роботи через "русофобію".

[ + – ] Андрій Харківський

Ще один учасник таких кампаній — Андрій Харківський, у нього є зв'язки із "Союзом козаків-воїнів Росії та зарубіжжя". Ця організація має десятки відділень у РФ і зарубіжних країнах.

[ + – ] Олег Єрьоменко та Ігор Гіркін

Олег Єрьоменко, який володіє будівельним бізнесом у Берліні, знаходиться в організації "Десант" — об'єднання колишніх російських військових. У розмові з журналістами він підтвердив, що співпрацював із російським ГРУ.

Нагадаємо, що для швидкого закінчення війни із РФ потрібно посилити допомогу Україні. Таку заяву зробив експрем'єр Британії Борис Джонсон.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, після перемоги над РФ українська армія перейде на контрактну основу. Водночас військова підготовка має бути для всіх охочих.