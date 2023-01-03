Сеть агентов Кремля в Германии пытается влиять на отношения Берлина и Киева, — СМИ

По данным журналистов, в Германии действует целая сеть российских агентов, связанных с госведомствами РФ, например "Россотрудничеством" и ГРУ. Устраиваются акции против политического курса.

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В Германии некоторые инициативные группы, связанные с РФ, проводят целенаправленную кампанию в попытке изменить позиции руководства страны в том, что касается поддержки Украины. Это выяснилось по результатам журналистского расследования Reuters.

Действует целая сеть российских агентов, которые пытаются повлиять на политический курс Берлина и отношения с Киевом.

Устраиваются акции против поддержки Украины.

Журналисты выяснили, что самые активные участники таких кампаний — люди, которые скрывают свои настоящие имена и связи с РФ. Они используют псевдонимы, а некоторые напрямую связаны с госведомствами РФ, такими как федеральное агентство "Россотрудничество", в отношении которого действуют западные санкции за организацию сети агентов влияния Кремля.

Один из таких Ростислав Тесkюк, он приехал в Германию около 10 лет назад и впоследствии изменил свое имя на Макс Шлунд. Он бывал на оккупированных РФ территориях Украины, а недавно летал в Москву для участия в конференции, где главным спикером был Путин. Российское госведомство оплатило его билет на самолет. К такой деятельности причастна и военная разведка РФ.

[ + – ] Елена Колбасникова

Уроженка Украины Елена Колбасникова, партнерша Шлунда, прославилась среди пророссийского движения Германии в прошлом году. Она заявила, будто бы ее уволили с работы из-за "русофобии".

[ + – ] Андрей Харьковский

Еще один участник таких кампани – Андрей Харьковский, у него есть связи с "Союзом казаков-воинов России и зарубежья". У этой организации — десятки отделений в РФ и зарубежных странах.

[ + – ] Олег Еременко и Игорь Гиркин

Олег Еременко, владеющий строительным бизнесом в Берлине, состоит в организации "Десант" — объединение бывших российских военных. В разговоре с журналистами он подтвердил, что сотрудничал с российской ГРУ.

Напомним, что для быстрого окончания войны с РФ нужно усилить помощь Украине. Такое заявление сделал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, после победы над РФ украинская армия перейдет на контрактную основу. Вместе с тем, военная подготовка должна быть для всех желающих.