РосЗМІ використовують підставний польський сайт для поширення фейків про військову допомогу Києву

За даними The Insider, пропагандистські російські видання посилаються на польський сайт Niezależny Dziennik Polityczny, головним редактором якого є вигадана особа.

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3 січня по російським пропагандистським ЗМІ широко розійшлася новина про те, що оглядач польського видання Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцек Тохман назвав "металобрухтом" та "рухляддю" зброю, яку НАТО передає Україні як військову допомогу. Тохман зазначив, що в такий спосіб Захід нібито хоче оновити свій арсенал. Таку інформацію, серед інших, опублікували РІА Новини, "Російська газета" та RT.

Журналісти видання The Insider провели розслідування та з'ясували, що сайт NDP є фейковим. Очевидно, він створений спеціально для поширення російської пропаганди.

Більшість текстів на вказаному сайті просто скопійовані словом у слово з інших видань. Наповнений контентом портал дозволяє створити видимість реального ЗМІ. Тим часом, оригінальні публікації NDP — це маніпулятивні проросійські новини або відверта вигадка.

Як пишуть розслідувачі, статті на сайті написані поганою польською мовою та насичені русизмами.

Головним редактором видання вказано Адама Каміньського, проте це неіснуюча особа. Фотографія, яка використовувалася в його соцмережах (нині сторінки в Twitter та Facebook вже видалені), належить травматологу з Литви Андрюсу Жукаускасу, який не має жодного відношення до журналістики, тим більше у Польщі.

Очевидно, всі автори на сайті також вигадані. Так, The Insider не зміг знайти жодної інформації про "оглядача" Яцека Тохмана.

Журналісти пишуть, що цікавим є той факт, що ще недавно російські пропагандисти дорікали НАТО у протилежному — Захід нібито постачає Києву свою нову зброю, щоб перевірити її.

Нагадаємо, на початку грудня Фокус розповідав, як росЗМІ залякують росіян Польщею та формують стійкий образ ворога. Так, медіа в Росії інтерпретують інформацію про зміцнення обороноздатності на польській території у вигідному для Кремля ключі.