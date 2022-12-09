"Готуються до бойових дій": як росЗМІ залякують росіян Польщею і формують образ ворога

Медіа в Росії інтерпретують інформацію про зміцнення обороноздатності на польській території у вигідному для Кремля ключі.

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У п'ятницю, 9 грудня, російське державне агентство "РИА Новости" опублікувало новину під назвою "ЗМІ: поляки почали готуватися до бойових дій із Росією". Так Кремль формує із сусідньої країни стійкий образ ворога, говорячи про "потенційну загрозу" з боку Польщі.

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Журналісти під час підготовки пропагандистського тексту спиралися на статтю в газеті Міністерства оборони США Stars and Stripes під назвою "Війна в Україні підштовхує Польщу до навчання цивільних осіб як солдат для збройних сил, достатньо сильних, щоб кинути виклик Росії".

В оригінальній американській статті йдеться про те, що Міністерство національної оборони Польщі запустило проєкт для цивільного населення "Навчання з армією". Курси вихідного дня для тисяч поляків розпочалися у жовтні та триватимуть до січня. У них беруть участь клерки, бухгалтери й інші офісні працівники. Причиною для такої програми стала військова агресія Росії проти України та занепокоєння поляків щодо можливої загрози для них з боку РФ.

Протягом жовтня-листопада навчання у військових частинах пройшло понад 3,5 тис. осіб віком від 18 до 65 років.

"Люди прагнуть знати, як правильно реагувати при звуку тривожних сирен, як тримати і заряджати справжній пістолет, як користуватися протигазом, а також розвивати базові навички виживання", — розповів представник Міноборони країни майор Міхал Томчик.

У новині інформаційного агентства при цьому уточнюється, що "жителі Польщі як противника сприймають саме Росію". При цьому журналісти відразу пишуть про те, що президент РФ Володимир Путін заявив про "націоналістичні угруповання" у Польщі, який нібито "сплять і бачать можливість забрати в України західні території".

Крім того, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін стверджує, що Варшава нібито "форсує підготовку до анексії західноукраїнських земель", а саме Львівської, Івано-Франківської та частини Тернопільської області.

Після держЗМІ аналогічні заголовки про те, що Польща "готується до війни з Росією" дали інші ЗМІ.

[ + – ] Інші ЗМІ підхопили "правильну" риторику

Так, Lenta.ru відразу пише про те, що "94 відсотки поляків вважають Росію серйозною загрозою і висловлюють готовність вступити в бойові дії проти неї". Такі дані справді наводяться у статті Stars and Stripes, проте там докладно пояснюють, що такі настрої безпосередньо пов'язані з подіями в Україні.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав умову вступу країни до війни з Росією. За його словами, якщо Варшава перестане допомагати Україні, війна сама прийде на польську територію.

Після інциденту з падінням ракети на території Польщі Моравецький підтвердив, що країна не задіятиме 4 статтю НАТО, оскільки це не було навмисним нападом на польську територію.