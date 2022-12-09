"Готовятся к боевым действием": как росСМИ запугивают россиян Польшей и формируют образ врага

Медиа в России интерпретируют информацию об укреплении обороноспособности на польской территории в выгодном для Кремля ключе.

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В пятницу, 9 декабря, российское государственное агентство "РИА Новости" опубликовало новость под названием "СМИ: поляки начали готовиться к боевым действиям с Россией". Таким образом Кремль формирует из соседней страны устойчивый образ врага, говоря о "потенциальной угрозе" со стороны Польши.

[ + – ] В российских СМИ из Польши формируют образ врага

Журналисты при подготовке пропагандистского текста опирались на статью в газете Министерства обороны США Stars and Stripes под названием "Война в Украине подталкивает Польшу к обучению гражданских лиц в качестве солдат для вооруженных сил, достаточно сильных, чтобы бросить вызов России".

В оригинальной американской статье речь идет о том, что Министерство национальной обороны Польши запустило проект для гражданского населения "Обучение с армией". Курсы выходного дня для тысяч поляков начались в октябре и продлятся до января. К них принимают участие клерки, бухгалтеры и другие офисные работники. Причиной для такой программы стала военная агрессия России против Украины и беспокойство поляков по поводу возможной угрозы для них со стороны РФ.

В течение октября-ноября обучение в воинских частях прошло более 3,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

"Люди стремятся знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также — развивать базовые навыки выживания", — рассказал представитель Минобороны страны майор Михал Томчик.

В новости информационного агентства при этом уточняется, что "жители Польши в качестве противника воспринимают именно Россию". При этом журналисты тут же пишут о том, что президент РФ Владимир Путин заявил о "националистических группировках" в Польше, который якобы "спят и видят возможность забрать у Украины западные территории".

Кроме того, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Варшава якобы "форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель", а именно Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей.

Вслед за госСМИ аналогичные заголовки о том, что Польша "готовится к войне с Россией" дали и другие СМИ.

[ + – ] Другие СМИ подхватили "правильную" риторику

Так, Lenta.ru сразу же пишет о том, что "94 процента поляков считают Россию серьезной угрозой и выражают готовность вступить в боевые действия против нее". Такие данные действительно приводятся в статье Stars and Stripes, однако там подробно объясняют, что такие настроения непосредственно связаны с событиями в Украине.

[ + – ] Польша укрепляют свою обороноспособность из-за военной агрессии РФ, но в России все подается наоборот

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал условие вступления страны в войну с Россией. По его словам, если Варшава перестанет помогать Украине, война сама придет на польскую территорию.

После инцидента с падением ракеты на территории Польши Моравецкий подтвердил, что страна не будет задействовать 4 статью НАТО, так как это не было преднамеренным нападением на польскую территорию.