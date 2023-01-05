РосСМИ используют подставной польский сайт для распространения фейков о военной помощи Киеву

По данным The Insider, пропагандистские российские издания ссылаются на польский сайт Niezależny Dziennik Polityczny, главным редактором которого является придуманная личность.

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3 января по российским пропагандистским СМИ широко разошлась новость о том, что обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцек Тохман назвал "металлоломом" и "рухлядью" оружие, которое НАТО передает Украине в качестве военной помощи. Тохман отметил, что таким образом Запад якобы хочет обновить свой арсенал. Такую информацию, среди прочих, опубликовали РИА Новости, "Российская газета" и RT.

Журналисты издания The Insider провели расследование и выяснили, что сайт NDP является фейковым. По всей видимости, он создан специально для распространения российской пропаганды.

Большинство текстов на указанном сайте просто скопированы слово в слово с других изданий. Наполненный контентом портал позволяет создать видимость реального СМИ. Между тем оригинальные публикации NDP — это манипулятивные пророссийские новости либо откровенная выдумка.

Как пишут расследователи, статьи на сайте написаны на плохом польском языке и насыщены русизмами.

Главным редактором издания указан некий Адам Каминьский, однако это несуществующая личность. Фотография, которая использовалась в его соцсетях (в настоящее время страницы в Twitter и Facebook уже удалены), принадлежит травматологу из Литвы Андрюсу Жукаускасу, который не имеет никакого отношения к журналистике, тем более в Польше.

По всей видимости, все авторы на сайте также выдуманы. Так, The Insider не смог найти никакой информации об "обозревателе" Яцеке Тохмане.

Журналисты пишут, что любопытным является тот факт, что еще недавно российские пропагандисты упрекали НАТО в обратном — Запад якобы поставляет Киеву свое новейшее оружие, чтобы проверить его.

Напомним, в начале декабря Фокус рассказывал, как росСМИ запугивают россиян Польшей и формируют устойчивый образ врага. Так, медиа в России интерпретируют информацию об укреплении обороноспособности на польской территории в выгодном для Кремля ключе.