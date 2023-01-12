"Нанесення тілесних ушкоджень офіцеру": незадоволеному призовнику ЗС РФ присудили 5,5 років

Солдат Олександр Лєшков у присутності товаришів по службі посварився з офіцером, вибухнув нецензурною лайкою і погрозами на його адресу. Призовник скаржився на погану організацію служби та забезпечення майном мобілізованих.

Related video

Російського призовника Олександра Лєшкова, який критикував дії військового керівництва, 11 січня було засуджено до 5,5 років тюремного ув'язнення. Підмосковний військовий суд ухвалив, що Лєшков винен у "завданні тілесних ушкоджень" своєму командиру під час проходження військової служби. Про це повідомляє британська The Guardian.

Інцидент між російським солдатом та офіцером стався 13 листопада після того, як у країні було оголошено "часткову мобілізацію". Після прибуття до навчального центру "Патріот" Лєшков у розмові з офіцером поскаржився на погану організацію служби, забезпечення майном мобілізованих та на вогневу підготовку, а також закликав товаришів по службі не виконувати накази командування.

В оточенні своїх товаришів по службі призовник вибухнув нецензурною лайкою і погрозами на адресу підполковника Мазанова, пускав в обличчя дим цигарки, а коли офіцер наблизився до нього, вдарив його в груди.

У результаті Лєшкова заарештували і відвезли до СІЗО, а потім проти нього було порушено кримінальну справу за ч. 2 та ч. 3 статті 334 КК РФ (Насильницькі дії щодо начальника, скоєні в період мобілізації чи воєнного стану). Санкції статті мають на увазі позбавлення волі до 15 років, але призовника засудили до 5,5 років ув'язнення.

В інтерв'ю газеті "Московський комсомолець" незабаром після інциденту Лєшков розповів, що його ранні скарги неодноразово ігнорувалися його начальством. Водночас він вибачився за свою поведінку.

"Шкода, що доводиться страждати за правду. Шкода, що відштовхнув Мазанова, у мене не було наміру завдати йому фізичного болю та моральних страждань. Варто тримати себе в руках", — сказав солдат.

Нагадаємо, в соцмережах з'явилася інформація про те, що російське військове командування розпочало показові затримання мобілізованих солдатів, які відмовилися воювати проти України. Як повідомив Telegram-канал "Пітер проти мобілізації", 20 листопада у Бєлгороді під час військового строю на плацу заарештували двох мобілізованих військовослужбовців, записавши весь процес на камеру.

Головне управління розвідки Міноборони України 11 січня повідомило, що ФСБ направила до всіх прикордонних управлінь РФ наказ про заборону виїзду з Росії всіх військовозобов'язаних. За даними ГУР, з 9 січня 2023 року для військовозобов'язаних РФ закрито можливість виїзду у всіх пунктах пропуску на всіх напрямках.