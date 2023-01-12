"Нанесение телесных повреждений офицеру": недовольному призывнику ВС РФ присудили 5,5 лет

Солдат Александр Лешков в присутствии сослуживцев повздорил с офицером, разразившись матерной руганью и угрозами в его адрес. Призывник жаловался на плохую организацию службы и обеспечение имуществом мобилизованных.

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Российский призывник Александр Лешков, который критиковал действия военного руководства, 11 января был приговорен к 5,5 годам тюремного заключения. Подмосковный военный суд постановил, что Лешков виновен в "нанесении телесных повреждений" своему командиру при прохождении военной службы. Об этом сообщает британская The Guardian.

Инцидент между российским солдатом и офицером произошел 13 ноября после того, как в стране была объявлена "частичная мобилизация". По прибытии в учебный центр "Патриот" Лешков в разговоре с офицером пожаловался на плохую организацию службы, обеспечение имуществом мобилизованных и на огневую подготовку, а также призывал сослуживцев не выполнять приказы командования.

В окружении своих сослуживцев призывник разразился матерной руганью и угрозами в адрес подполковника Мазанова, пускал в лицо дым сигареты, а когда офицер приблизился к нему, ударил его в грудь.

В итоге Лешкова арестовали и отвезли в СИЗО, а затем против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 статьи 334 УК РФ (Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации или военного положения). Санкции статьи подразумевают лишения свободы до 15 лет, но призывника приговорили к 5,5 годам заключения.

В интервью газете "Московский комсомолец" вскоре после инцидента Лешков рассказал, что его более ранние жалобы неоднократно игнорировались его начальством. В то же время он извинился за свое поведение.

"Жаль, что приходится страдать за правду. Жалею, что оттолкнул Мазанова, у меня не было умысла причинить ему физическую боль и моральные страдания. Стоило держать себя в руках", — сказал солдат.

Напомним, в соцсетях появилась информация о том, что российское военное командование начало показательные задержания мобилизованных солдат, которые отказались воевать против Украины. Как сообщил Telegram-канал "Питер против мобилизации", 20 ноября в Белгороде во время построения на плацу арестовали двух мобилизованных военнослужащих, записав весь процесс на камеру.

Главное управление разведки Минобороны Украины 11 января сообщило, что ФСБ направила во все приграничные управления РФ приказ о запрете выезда из России всех военнообязанных. По данным ГУР, с 9 января 2023 года для военнообязанных РФ закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях.