Для моделювання сучасних боїв: Ізраїль замовив навчальний центр для винищувачів F-16

Льотчики Повітряних сил матимуть можливість виконувати вдвічі більше навчальних вильотів на F-15 та F-16.

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Оборонна компанія Elbit Systems одержала контракт від ВПС Ізраїлю на розробку навчального центру для винищувачів F-16. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

10 січня Міноборони Ізраїлю та Elbit Systems підписали контракт на розробку навчального центру. Вартість угоди становить близько 180 млн доларів. Завдяки цьому винищувачі F-16 можна не виводити з експлуатації ще 15 років. Виконання договору розраховано на 3 роки. За кошти нового центру ВПС Ізраїлю зможуть подвоїти кількість навчальних вильотів для льотчиків F-15 та F-16.

Новий навчальний центр місії буде доданий до наявного навчально-тренувального центру Ізраїлю, який також пройде модернізацію. Ізраїльські льотчики матимуть можливість проходити навчання на сучасних симуляторах сучасних сценаріїв у бою.

Повітряні сили отримають десять симуляторів з удосконаленими дисплеями з високою роздільною здатністю, точною симуляцією зброї та моделюванням нових умов ведення бою.

Нагадаємо, у ЗМІ опублікували історію ізраїльського військового Ар'ю Бен-Єхуди, який добровольцем пішов на фронт за Україну.

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