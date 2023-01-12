Для моделирования современных боев: Израиль заказал учебный центр для истребителей F-16

Летчики Воздушных сил получат возможность выполнять в два раза больше учебных вылетов на F-15 и F-16.

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Оборонная компания Elbit Systems получила контракт от ВВС Израиля на разработку учебного центра для истребителей F-16. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

10 января Минобороны Израиля и Elbit Systems подписали контракт на разработку учебного центра. Стоимость соглашения составляет около 180 млн долларов. Благодаря этому истребители F-16 можно будет не выводить из эксплуатации еще 15 лет. Выполнение договора рассчитано на 3 года. За счет нового центра ВВС Израиля смогут удвоить количество учебных вылетов для летчиков F-15 и F-16.

Новый учебный центр миссии будет добавлен к существующему учебно-тренировочному центру Израиля, который также пройдет модернизацию. Израильские летчики получат возможность проходить обучение на современных симуляторах современных сценариев в бою.

Воздушные силы получат десять симуляторов с усовершенствованными дисплеями с высоким разрешением, точной симуляцией оружия и моделированием новых условий ведения боя.

Напомним, в СМИ опубликовали историю израильского военного Арью Бен-Иехуды, который добровольцем пошел на фронт за Украину.

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