Бобри та переповнені річки ускладнять наступ російських військ із Білорусі, — ЗМІ

За словами Сергія Хомінського з Волинської бригади тероборони, в України з'явився несподіваний союзник — бобри. Зазвичай їх греблі руйнують, але через війну не чіпають, тож тепер скрізь вода, що на руку ЗСУ.

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Уздовж кордону України та Білорусі тягнуться кілометри річок, що вийшли з берегів, і в'язких полів. В Україні спостерігається надзвичайно м'яка зима, що створює ідеальні умови для оборони. Про це повідомляє Sky News.

Офіційні особи України попереджають про те, що ЗС РФ може знову наступати з Білорусі.

Волинська бригада територіальної оборони — один із підрозділів, які беруть участь у навчаннях із захисту кордону. Навчання проходять поруч із водоймищами, які є природною перешкодою для ворога.

"На своїй землі все допомагає — ландшафт, безліч річок, які цьогоріч вийшли з берегів", — сказав представник бригади Віктор Рокун.

Зі свого боку, прессекретар підрозділу Сергій Хомінський зазначив, що Україна має ще одного корисного союзника — бобрів.

"Коли вони будують греблі, люди зазвичай їх руйнують, але тільки не цьогоріч, тож тепер вода тут усюди", — пояснив він.

[ + – ] Нарукавний знак військової частини А3955

Конрад Музика, який керує консалтинговою компанією Rochan Consulting, пояснив, що, незважаючи на те, що російське угруповання військ у Білорусі збільшується, атака на північний захід України з білоруської території пов'язана з низкою складнощів.

За його словами, це жахливе місце для наступальної операції, з безліччю водотоків і нестачею доріг. Місцевий ландшафт дозволить захисникам України легко спрямовувати рух російських військ у певні райони, які зручно обстрілювати артилерією.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові розповіли про підготовку до нового наступу з Білорусі. Київ постійно консультується із союзниками з Польщі та США.

Нагадаємо, що в РФ запропонували зробити ув'язнених із "групи Вагнера" депутатами Держдуми. За словами Андрія Гурулєва, який представляє комітет з оборони РФ, російські засуджені, які беруть участь у війні, мають усі компетенції для роботи депутатами.