Бобры и переполненные реки усложнят наступление российских войск из Беларуси, — СМИ

По словам Сергея Хоминского из Волынской бригады теробороны, у Украины появился неожиданный союзник — бобры. Обычно их плотины разрушают, но из-за войны не трогают, поэтому теперь везде вода, что на руку ВСУ.

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Вдоль границы Украины и Беларуси тянутся километры вышедших из берегов рек и вязких полей. В Украине наблюдается необычно мягкая зима, что создает идеальные условия для обороны. Об этом сообщает Sky News.

Официальные лица Украины предупреждают о том, что ВС РФ могут вновь наступать из Беларуси.

Волынская бригада территориальной обороны — одно из подразделений, участвующих в учениях по защите границы. Учения проходят рядом с водоемами, которые служат естественным препятствием для врага.

"На своей земле все помогает — ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов", — сказал представителей бригады Виктор Рокун.

В свою очередь, пресс-секретарь подразделения Сергей Хоминский отметил, что у Украины есть еще один полезный союзник — бобры.

"Когда они строят плотины, люди обычно их разрушают, но только не в этом году, так что теперь вода здесь повсюду, — пояснил он.

[ + – ] Нарукавный знак воинской части А3955

Конрад Музыка, который руководит консалтинговой компании Rochan Consulting, пояснил, что, несмотря на то, что российская группировка войск в Беларуси увеличивается, атака на северо-запад Украины с белорусской территории сопряжена с рядом сложностей.

По его словам, это ужасное место для наступательной операции, со множеством водотоков и недостатком дорог. Местный ландшафт позволит защитникам Украины легко направлять движение российских войск в определенные районы, которые удобно обстреливать артиллерией.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные рассказали о подготовке к новому наступлению из Беларуси. Киев постоянно консультируется с союзниками из Польши и США.

Напомним, что в РФ предложили сделать заключенных из "группы Вагнера" депутатами Госдумы. По словам Андрея Гурулева, представляющего комитет по обороне РФ, у российских осужденных, участвующих в войне, имеются все компетенции для работы депутатами.