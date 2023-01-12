До та після: з'явилися супутникові знімки руйнувань у Соледарі за кілька місяців (фото)

Аналітики з Інституту вивчення війни не вважають, що захоплення Соледара дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими маршрутами до Бахмута.

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Нові знімки показали руйнування в районі Соледара, починаючи з літа. Про це повідомляє CNN.

У місті Донецької області тривають запеклі бої. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські війська "зазнають значних втрат", намагаючись взяти під контроль Соледар. Найманці з "групи Вагнера" стверджують, що місто під їх повним контролем, проте влада України спростовує ці твердження.

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в Соледарі перебуває понад 500 мирних мешканців.

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У четвер, 12 січня, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ЗС РФ завзято боролися за Соледар, але битви ще попереду.

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Навіщо росіянам знадобився Соледар?

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Захоплення Соледара може стати рідкісним досягненням для російських військ, які не мали перемог починаючи з літа. Їм довелося відступати в Харківській області та в районі Херсона. Аналітики з "Інституту вивчення війни" не вважають, що захоплення Соледара дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими комунікаціями на шляху до Бахмута.

Нагадаємо, що бобри та річки, що вийшли з берегів, перешкодять наступу російських військ із Білорусі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи. За даними російських ЗМІ, є падіння на території Нового Осколу. Голова Бєлгородської області заявив, що є свідки, які бачили та чули наслідки пожежі на виробничій базі.