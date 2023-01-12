До та після: з'явилися супутникові знімки руйнувань у Соледарі за кілька місяців (фото)
Аналітики з Інституту вивчення війни не вважають, що захоплення Соледара дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими маршрутами до Бахмута.
Нові знімки показали руйнування в районі Соледара, починаючи з літа. Про це повідомляє CNN.
У місті Донецької області тривають запеклі бої. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські війська "зазнають значних втрат", намагаючись взяти під контроль Соледар. Найманці з "групи Вагнера" стверджують, що місто під їх повним контролем, проте влада України спростовує ці твердження.
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в Соледарі перебуває понад 500 мирних мешканців.
У четвер, 12 січня, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ЗС РФ завзято боролися за Соледар, але битви ще попереду.
Навіщо росіянам знадобився Соледар?
Захоплення Соледара може стати рідкісним досягненням для російських військ, які не мали перемог починаючи з літа. Їм довелося відступати в Харківській області та в районі Херсона. Аналітики з "Інституту вивчення війни" не вважають, що захоплення Соледара дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими комунікаціями на шляху до Бахмута.
Нагадаємо, що бобри та річки, що вийшли з берегів, перешкодять наступу російських військ із Білорусі.
Раніше Фокус повідомляв, що в Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи. За даними російських ЗМІ, є падіння на території Нового Осколу. Голова Бєлгородської області заявив, що є свідки, які бачили та чули наслідки пожежі на виробничій базі.