До и после: появились спутниковые снимки разрушений в Соледаре за несколько месяцев (фото)

Аналитики из "Института изучения войны" не считают, что захват Соледара позволит российским силам установить контроль над критически важными маршрутами к Бахмуту.

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Новые снимки показали разрушения в районе Соледара, начиная с лета. Об этом сообщает CNN.

В городе Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские войска "несут значительные потери", пытаясь взять под контроль Соледар. Наемники из "группы Вагнера" утверждают, что город под их полным контролем, однако власти Украины опровергает эти утверждения.

[ + – ] Спутниковые снимки показали разрушенную школу и дома в южном районе Соледара 1 августа, 2022.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре находится более 500 мирных жителей.

[ + – ] Разрушенные дома в Соледар 10 января, 2023. Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В четверг, 12 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ упорно боролись за Соледар, но сражения еще впереди.

[ + – ] Спутниковые снимки показали разрушенные здания и жилые дома в Соледаре 1 августа, 2022.

Зачем россиянам понадобился Соледар?

[ + – ] Разрушенные дома в Соледар 10 января, 2023. Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Захват Соледара может стать редким достижением для российских войск, у которых не было побед начиная с лета. Им пришлось отступать в Харьковской области и в районе Херсона. Аналитики из "Института изучения войны" не считают, что захват Соледара позволит российским силам установить контроль над критически важными коммуникациями на пути к Бахмуту.

Напомним, что вышедшие из берегов реки и бобры помешают наступлению российских войск из Беларуси.

Ранее Фокус сообщал, что в Белгородской области РФ прогремели мощные взрывы. По данным российских СМИ, есть падения на территории Нового Оскола. Глава Белгородской области заявил, что есть свидетели, которые видели и слышали последствия пожара на производственной базе.