"Пріоритетний напрямок": у Слідкомі РФ хочуть відправляти на війну в Україну мігрантів

За словами глави російського відомства Олександра Бастрикіна, військова служба за контрактом може спростити процедуру отримання російського паспорта для іноземців.

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Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив, що строкова служба у Збройних силах РФ є обов'язковою для натуралізованих російських громадян. Про це він розповів в інтерв'ю "Российской газете".

"Набуваючи російського громадянства, ці люди отримують не тільки права, але на них також покладаються й обов'язки, які встановлені чинним законодавством. Одним із них є проходження строкової служби у Збройних силах РФ відповідно до висунутих вимог", — сказав Бастрикін.

Глава Слідкому РФ додав, що під час війни в Україні російська влада заохочує надходження іноземних громадян на військову службу за контрактом. Так, іноземці можуть отримати громадянство Росії за спрощеною процедурою.

Бастрикін також згадав про те, що багато приїжджих отримують російські паспорти, минаючи службу у ЗС РФ. За його словами, у перші 6 місяців минулого року громадянами Росії стали 60 тисяч повнолітніх людей.

"За останні п'ять років його отримали понад мільйон осіб, які прибули з країн Середньої Азії та Закавказзя, зокрема 550 тисяч колишніх жителів Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану", — заявив глава СК РФ.

За словами Бастрикіна, необхідно розглянути питання про "пріоритетний напрямок" цих громадян на війну в Україну.

Нагадаємо, що за даними Головного управління розвідкою України від 13 січня, у Росії планують розширити свою армію до двох мільйонів людей. Передбачається, що найближчим часом у РФ оголосять про початок нової хвилі мобілізації.

Ще Фокус писав про те, що, за словами представника ГУР МО Андрія Черняка, наступну хвилю мобілізації в Росії можуть оголосити вже 15 січня. На думку Черняка, це не завадить українським Збройним силам проводити наступальні операції.