"Приоритетное направление": в Следкоме РФ хотят отправлять на войну в Украину мигрантов

По словам главы российского ведомства Александра Бастрыкина, военная служба по контракту может упростить процедуру получения российского паспорта для иностранцев.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что срочная служба в Вооруженных силах РФ является обязательной для натурализованных российских граждан. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

"Приобретая российское гражданство, эти люди получают не только права, но на них также возлагаются и обязанности, которые установлены действующим законодательством. Одной из них является прохождение срочной службы в Вооруженных силах РФ при соответствии предъявляемым требованиям", — сказал Бастрыкин.

Глава Следкома РФ добавил, что во время войны в Украине российские власти поощряют поступление иностранных граждан на военную службу по контракту. Таким образом иностранцы могут получить гражданство России по упрощенной процедуре.

Бастрыкин также упомянул о том, что многие приезжие получают российские паспорта, минуя службу в ВС РФ. По его словам, в первые 6 месяцев прошлого года гражданами России стали 60 тысяч совершеннолетних людей.

"За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана", — заявил глава СК РФ.

По словам Бастрыкина, необходимо рассмотреть вопрос о "приоритетном направлении" этих граждан на войну в Украину.

Напомним, что по данным Главного управления разведкой Украины от 13 января, в России планируют расширить свою армию до двух миллионов человек. Предполагается, что в ближайшее время в РФ объявят о начале новой волны мобилизации.

Еще Фокус писал о том, что по словам представителя ГУР МО Андрея Черняка, следующую волну мобилизации в России могут объявить уже 15 января. По мнению Черняка, это не помешает украинским Вооруженным силам проводить наступательные операции.