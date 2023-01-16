Україна стала випробувальним полігоном для інноваційної зброї на полі бою, – CNN

У Штатах прямо кажуть, що те, як ЗСУ використовують HIMARS, буде вивчатися протягом багатьох років. Україна — це приклад знаходження дешевих рішень проти дорогих цілей.

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Восени 2022 року українські військові провели низку успішних операцій, завдяки яким вдалося відвоювати великі ділянки території. Цього вдалося досягти завдяки інноваціям на полі бою. Про це повідомляє CNN.

Українська армія використовує програмне забезпечення вітчизняного виробництва, яке дозволяє за допомогою звичайного планшета чи навіть смартфона наводити артилерію. Мобільний додаток передає супутникові та інші розвідувальні зображення у реальному часі, що допомагає бійцям на передовій вести вогонь одразу по цілях. Офіційні особи США кажуть, що програма дуже ефективна при наведенні вогню.

Додаток для наведення артилерії — це лише один із прикладів того, наскільки інноваційною може бути Україна. ЗСУ знаходять дешеві рішення для дорогих проблем.

"Бойові випробування у реальному часі"

Україна зараз – це бойова лабораторія для дешевих та ефективних рішень на полі бою. Війна надала можливість США та союзникам вивчити, як їхні військові розробки поводяться при інтенсивному використанні, які боєприпаси є більш ефективними, і наскільки успішною може вважатися розробка.

За словами одного з американських офіцерів, Україна — це "абсолютна збройова лабораторія у всіх сенсах тому, що жодне з цих озброєнь не використовувалося у війні між двома промислово розвиненими країнами. Це бойові випробування в реальному часі".

Розробники HIMARS отримали дані про те, як часто потрібне техобслуговування установки в умовах такого інтенсивного використання. Ефективність застосування РСЗВ також увійдуть до підручників з історії, оскільки ЗСУ ефективно б'ють по російському командуванню, управлінню та різноманітним складам. Це вивчатиметься протягом багатьох років, переконане джерело.

[ + – ] Гаубиці М777 не такі ефективні в умовах всюдисущих БПЛА Фото: Генштаб ЗСУ

У ході експлуатації гаубиці М777 з'ясувалося, що в ході інтенсивної стрілянини за короткий проміжок часу у стовбурі стираються нарізи, що робить її менш точною. Оперативний офіцер сказав, що один урок, який США можуть отримати з цього конфлікту, полягає в тому, що артилерія на буксирі, така як гаубиці M777, може піти в минуле. Ці системи складніше швидко переміщати, щоб уникнути вогню у відповідь у світі всюдисущих безпілотників і спостереження зверху.

Крім цього, українці внесли тактичні нововведення, коли командування пристосувало свої операції до використання груп піхоти з Javelin проти російських колон техніки під час спроби захоплення Києва.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що ЗСУ використовують технологію Palantir, яка дозволяє прибрати "туман війни" та відстежувати всі переміщення й обстріли військ РФ.

Також Фокус переклав статтю про те, як Україна впливає на концепцію ведення воєн у США.