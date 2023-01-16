Украина стала испытательным полигоном для инновационного оружия на поле боя, – CNN

В Штатах прямо говорят что, то как ВСУ используют HIMARS будет изучаться в течение многих лет. Украина — это пример нахождения дешевых решений против дорогостоящих целей.

Related video

Осенью 2022 года украинские военные провели ряд успешных операций, благодаря которым удалось отвоевать большие участки территории. Этого удалось достичь благодаря инновациям на поле боя. Об этом сообщает CNN.

Украинская армия использует программное обеспечение отечественного производства, которое позволяет при помощи обычного планшета или даже смартфона наводить артиллерию. Мобильное приложение передает спутниковые и другие разведывательные изображения в реальном времени, что помогает бойцам на передовой вести огонь сразу по целям. Официальные лица США говорят, что приложение очень эффективно при наведении огня.

Приложение для наведения артиллерии — это только один из примеров того, насколько инновационной может быть Украина. ВСУ находят дешевые решения для дорогостоящих проблем.

"Боевые испытания в реальном времени"

Украина сейчас — это боевая лаборатория для дешевых и эффективных решений на поле боя. Война предоставила США и союзникам изучить, как их военные разработки ведут себя при интенсивном использовании, какие боеприпасы более эффективны, и насколько успешной может считаться разработка.

По словам одного из американских офицеров, Украина — это "абсолютная оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого вооружений не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это боевые испытания в реальном времени".

Разработчики HIMARS получили данные о том, как часто требуется техобслуживание установки в условиях такого интенсивного использования. Эффективность применения РСЗО также войдут в учебники по истории, так как ВСУ эффективно бьют по российскому командованию, управления и всевозможным складам. Это будет изучаться в течение многих лет, уверен источник.

[ + – ] Гаубицы М777 не так эффективны в условиях вездесущих БПЛА Фото: Генштаб ВСУ

В ходе эксплуатации гаубицы М777 выяснилось, что в ходе интенсивной стрельбы за короткий промежуток времени в стволе стираются нарезы, что делает ее менее точной. Оперативный офицер сказал, что один урок, который США могут извлечь из этого конфликта, заключается в том, что буксируемая артиллерия, такая как гаубицы M777, могут уйти в прошлое. Эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня, а в мире вездесущих беспилотников и наблюдения сверху.

Помимо этого, украинцы внесли тактические новшества, когда командование приспособило свои операции к использованию групп пехоты с Javelin против российских колонн техники в ходе попытки захвата Киева.

Напомним, в СМИ писали, что ВСУ используют технологию Palantir, которая позволяет убрать "туман войны" и отслеживать все перемещения и обстрелы войск РФ.

Также Фокус перевел статью о том, как Украина влияет на концепцию ведения воен в США.