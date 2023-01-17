Іран відправить в Україну 150 бойовиків "Хезболли" для управління дронами, — ЗМІ

Джерела журналістів стверджують, що наприкінці грудня бойовиків збирали в офіцерському клубі в Сирії, щоби обговорити питання відправлення військових на український фронт.

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Іран планує відправити в Україну 150 бойовиків "Хезболли" з Лівії, щоб вони керували іранськими безпілотниками. Про це повідомляє Abu Ali Express, посилаючись на джерела.

Як стверджують у виданні, у грудні 2022 року бойовиків "Хезболли" збирали в офіцерському клубі в Дімасі — це неподалік від кордону з Ліваном для обговорення відправки бійців. Іранські дрони-камікадзе використовуються різними озброєними угрупованнями, включаючи лівійську "Хезболлу".

Конкретних термінів, коли найманців відправлять в Україну, не називають.

Водночас ізраїльське російськомовне інформагентство Newsru зазначає, що не зовсім зрозуміло, чому в Україну планують відправити не інструкторів, а саме бойовиків. Імовірно, ліванських бійців хочуть відправити на фронт для підтримки військ РФ, а також для отримання бойового досвіду застосування іранських ударних БПЛА.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що Іран закуповує в РФ 24 винищувачі Су-35, ракети, а також засоби ППО.

13 січня в мережі з'явилися фото іранських ракет для РСЗВ "Град" в арсеналі українських військових.