Иран отправит в Украину 150 боевиков "Хезбаллы" для управления дронами, – СМИ

Источники журналистов утверждают, что в конце декабря боевиков собирали в офицерском клубе в Сирии, чтобы обсудить вопрос отправки военных на украинский фронт.

Related video

Иран планирует отправить в Украину 150 боевиков "Хезбаллы" из Ливии, чтобы они управляли иранскими беспилотниками. Об этом сообщает Abu Ali Express, ссылаясь на источники.

Как утверждают в издании, в декабре 2022 года боевиков "Хезбаллы" собирали в офицерском клубе в Димасе — это недалеко от границы с Ливаном для обсуждения отправки бойцов. Иранские дроны-камикадзе используются разными вооруженными группировками, включая ливийскую "Хезбаллу".

Конкретные сроки, когда наемников отправят в Украину, не называют.

Вместе с тем израильское русскоязычное информагентство Newsru отмечает, что не совсем понятно, почему в Украину планируют отправить не инструкторов, а именно боевиков. Вероятно, ливанских бойцов хотят отправить на фронт для поддержки войск РФ, а также для получения боевого опыта применения иранских ударных БПЛА.

Напомним, 15 января стало известно, что Иран закупает у РФ 24 истребителя Су-35, ракеты, а также средства ПВО.

13 января в сети появились фото иранских ракет для РСЗО "Град" в арсенале украинских военных.