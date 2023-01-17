Британія просуває США та Канаді нову стратегію щодо війни в Україні: що зміниться

За даними журналістів, британські дипломати намагаються переконати американських і канадських колег у тому, що настав час надати Україні інструменти, необхідні для перемоги у війні, а не лише стримування лінії фронту.

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Глава британського МЗС Джеймс Клеверлі у вівторок, 17 січня, прибув до столиці США Вашингтон на ключову зустріч для обговорення питань, серед іншого, пов'язаних із війною в Україні. Завтра аналогічний захід відбудеться у Торонто, повідомляє Sky News.

Повідомляється, що Клеверлі спробує переконати своїх американських і канадських колег у тому, що настав час надати Україні інструменти, необхідні для перемоги у війні, а не лише щоб стримувати лінію фронту.

Постачання британських танків, артилерійських систем і бронетехніки не змінять загальне положення на поля бою. Автори публікації попереджають, що варто підготуватись до того, що російська пропаганда поширюватиме образ спаленого танка Challenger 2.

Водночас, британська делегація у Вашингтоні сподівається, що постачання цих танків підштовхнуть й інші країни наслідувати цей приклад.

Клеверлі спробує донести меседж про те, що треба озброїти Україну зараз, щоб усе закінчилося якнайшвидше, і щоб Росія не могла вести переговори з позиції сили.

США передали Україні величезну кількість летальної зброї, що створило перелом у війні. Проте досі ще не постачалися танки, механізована артилерія чи бронетехніка.

Нагадаємо, що глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі вирушить з візитом на північноамериканський континент, де одним із головних питань на порядку денному буде подальша військова допомога Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками британського аналітика, союзники залишили єдину можливість, щоб озброїти Україну до початку наступу ЗС РФ. За словами професора Майкла Кларка, танк Challenger 2 значно перевершує російські Т-72, Т-80, Т-90 і здатний витримати пряме влучання.