Британия продвигает США и Канаде новую стратегию по войне в Украине: что изменится

По данным журналистов, британские дипломаты пытаются убедить американских и канадских коллег в том, что пора предоставить Украине инструменты, необходимые для победы в войне, а не только сдерживания линию фронта.

Related video

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли во вторник, 17 января, прибыл в столицу США Вашингтон на ключевую встречу для обсуждения вопросов, среди прочего, связанных и с войной Украине. Завтра аналогичное мероприятие состоится в Торонто, передает Sky News.

Сообщается, что Клеверли попытается убедить своих американских и канадских коллег в том, что пришло время предоставить Украине инструменты, необходимые для победы в войне, а не только чтобы сдерживать линию фронта.

Поставки британских танков, артиллерийских систем и бронетехники не изменят общее положение на поля боя. Авторы публикации предупреждают, что стоит подготовиться к тому, что российская пропаганда будет распространять образ сожженного танка Challenger 2.

Вместе с тем, британская делегация в Вашингтоне надеется, что поставки этих танков подтолкнут и другие страны последовать этому примеру.

Клеверли попытается донести месседж о том, что нужно вооружить Украину сейчас, чтобы все закончилось как можно скорее, и чтобы Россия не могла вести переговоры с позиции силы.

США передали Украине громадное количество летального оружия, что создало перелом в войне. Однако до сих пор еще не поставлялись танки, механизированная артиллерия или бронетехника.

Напомним, что глава МИД Британии Джеймс Клеверли отправится с визитом на североамериканский континент, где одним из главных вопросов на повестке будет дальнейшая военная помощь Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам британского аналитика, у союзников осталась единственная возможность, чтобы вооружить Украину до начала наступления ВС РФ. По словам профессора Майкла Кларка, танк Challenger 2 значительно превосходит российские Т-72, Т-80, Т-90, и способен выдержать прямое попадание.