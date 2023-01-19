ЗС РФ спровокували екологічну катастрофу в Дніпрі (відео)

За словами слідчих, через обстріл Каховської ГЕС різко впав рівень води в Дніпрі, що спровокувало масовий мор риби та загибель інших водних біоресурсів.

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Обстріл російськими військовими греблі Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу — масову загибель риби в Дніпрі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, унаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС отримав пошкодження її механізм затвора. Це вплинуло на рівень води в Каховському водосховищі й Дніпрі, який продовжує стабільно знижуватися.

За словами співробітників Запорізького рибоохоронного патруля, вони виявили велику кількість живих істот, які опинилися в пастці через неконтрольоване скидання води на Каховській ГЕС, що була пошкоджена під час воєнних дій.

Особливо складна ситуація у водосховищі вздовж Дніпрових порогів — від бази відпочинку "Домаха" до крайнього острова Головченка навпроти селища Біленьке.

Екологи, які співпрацюють із правоохоронцями, зазначають, що масовий мор риби через несприятливі умови, створені обстрілами ЗС РФ, може призвести до зриву нересту навесні.

Фахівці додали, що через зниження рівня води постраждали не лише біоресурси, а й кормові мікроорганізми. Це означає, що для нагулу малька риби наступного року також будуть несприятливі умови.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури вже порушили кримінальне провадження за фактом порушення російськими військовими законів і звичаїв війни. Наразі тривають слідчі дії, які допоможуть встановити розмір збитків.

Фокус наприкінці жовтня 2022 року писав про те, що ЗС РФ спровокували екологічну катастрофу на ЗАЕС. Через зупинку енергоблоків станції тепла вода не потрапляє в ставок-охолоджувач, де є два види тепловодних риб, які виконували санітарну функцію.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року Херсонська область опинилася перед загрозою екологічної катастрофи через вторгнення Росії в Україну. Тоді птахофабрика "Чорнобаївська" залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Це спричинило загибель тисяч курей.