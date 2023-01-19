ВС РФ спровоцировали экологическую катастрофу в Днепре (видео)

По словам следователей, из-за обстрелов Каховской ГЭС резко упал уровень воды в Днепре, что спровоцировало массовый мор рыбы и гибель остальных водных биоресурсов.

Related video

Обстрел российскими военными дамбы Каховской ГЭС привел к экологической катастрофе — массовой гибели рыбы в Днепре. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным правоохранителей, в результате обстрела российскими военными плотины Каховской ГЭС получил повреждение ее затворный механизм. Это повлияло на уровень воды в Каховском водохранилище и Днепре, который продолжает стабильно снижаться.

По словам сотрудников Запорожского рыбоохранного патруля, они обнаружили большое количество живых существ, оказавшихся в ловушке из-за неконтролируемого сброса воды на Каховской ГЭС, которая была повреждена во время военных действий.

Особенно сложная ситуация создалась в водохранилище вдоль Днепровской гряды — от базы отдыха Домаха до крайнего острова Головченко напротив поселка Беленькое.

Экологи, сотрудничающие с правоохранителями, отмечают, что массовый мор рыбы из-за неблагоприятных условий, созданных обстрелами ВС РФ, может привести к срыву нереста весной.

Специалисты добавили, что из-за снижения уровня воды пострадали не только биоресурсы, но и кормовые микроорганизмы. Это означает, что для нагула малька рыбы в следующем году также будут неблагоприятные условия.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры уже возбудили уголовное производство по факту нарушение российскими военными законов и обычаев войны. Сейчас продолжаются следственные действия, которые помогут установить размер ущерба.

Фокус в конце октября 2022 года писал о том, что ВС РФ спровоцировали экологическую катастрофу на ЗАЭС. Из-за остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель, где есть два вида тепловодных рыб, которые выполняли санитарную функцию.

Напомним, в начале марта 2022 года Херсонская область оказалась перед угрозой экологической катастрофы из-за вторжения России в Украину. Тогда птицефабрика "Чернобаевская" осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Это привело к гибели стен тысяч кур.