"Для захисту неба НАТО": Нідерланди перекинуть вісім винищувачів до Польщі, — CNN

Як зазначили в міністерстві оборони Нідерландів, літакам потрібно лише кілька хвилин для перехоплення ворожих літальних апаратів. Чотири винищувачі використовують для охорони повітряного простору та ще чотири — для спільних навчань.

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Нідерланди направлять вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці січня 2023 року. Про це у понеділок, 23 січня, повідомляє CNN із посиланням на заяву міністерства оборони Нідерландів.

"У лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступні для охорони повітряного простору НАТО над Східною Європою, так званого Air Policing. Інші чотири F-35 беруть участь у програмі тренувань із союзниками, у так званих заходах Vigilance. Ці тренування підвищують готовність НАТО на східному фланзі і сприяють співпраці між різними країнами НАТО", — заявили в міністерстві.

У відомстві зазначають, що F-35 здатні реагувати протягом кількох хвилин у разі потреби перехоплення ворожого літака.

"Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інші є резервними", — наголошується в заяві.

Винищувачі на озброєнні Нідерландів

За даними порталу F-16.net, на Королівські повітряні сили Нідерландів отримали 213 винищувачів F-16. Станом на 2022 рік держава використала 40 із них. Нідерландські війська перебувають у процесі заміни цих винищувачів сучасніші F-35.

Нагадаємо, 23 січня Бундесвер розпочинав перекидання зенітно-ракетних комплексів Patriot до Польщі. ЗРК розмістять приблизно за 60 км від кордону з Україною та приблизно за 110 км від Львова.

Раніше, 20 січня, видання NL Times писало, що уряд Нідерландів розгляне можливість передачі Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним запитом.