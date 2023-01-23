"Для защиты неба НАТО": Нидерланды перебросят восемь истребителей в Польшу, — CNN

Как отметили в министерстве обороны Нидерландов, самолетам нужно всего несколько минут для перехвата вражеских летательных аппаратов. Четыре истребителя используют для охраны воздушного пространства и еще четыре — для совместных учений.

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Нидерланды направят восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января 2023 года. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает CNN со ссылкой на заявление министерства обороны Нидерландов.

"В феврале и марте четыре боевых самолета будут доступны для охраны воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, так называемого Air Policing. Остальные четыре F-35 участвуют в программе тренировок с союзниками, в так называемых мероприятиях Vigilance. Эти тренировки повышают готовность НАТО на восточном фланге и способствуют сотрудничеству между различными странами НАТО", — заявили в министерстве.

В ведомстве отмечают, что F-35 способны реагировать в течение нескольких минут в случае необходимости перехвата вражеского самолета.

"Два F-35 постоянно охраняют воздушное пространство НАТО, два других являются резервными", — отмечается в заявлении.

Истребители на вооружении Нидерландов

По данным портала F-16.net, на Королевские воздушные силы Нидерландов получили 213 истребителей F-16. По состоянию на 2022 год государство использовало 40 из них. Нидерландские войска находятся в процессе замены этих истребителей на более современные F-35.

Напомним, 23 января Бундесвер начинал переброску зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу. ЗРК разместят примерно в 60 км от границы с Украиной и примерно в 110 км от Львова.

Ранее, 20 января издание NL Times писало, что правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующим запросом.