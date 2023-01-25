"Підвищує ефективність": нова зброя України внесе перелом у війну, — ексголовком НАТО

За словами адмірала ВМС США Джеймса Ставрідіса, постачання Leopard може стати справжнім поворотним моментом у війні. Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Річард Ньютон пояснив, що самі собою танки не виграють війну, але допоможуть досягти ефективності в комплексних військових операціях.

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Колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що постачання німецьких танків Leopard в Україну може сприяти змінам у війні на користь України. Про це адмірал ВМС США у відставці написав у своєму Twitter.

"Якщо це справді так, це може стати справжнім поворотним моментом у війні. Молодці, Німеччина, та Danke Schoen", — пояснив Ставрідіс.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Річард Ньютон на минулих вихідних в ефірі NewsNation зазначив, що танки Leopard дуже потрібні українським силам: це не гарантія перемоги у війні в Україні, але разом із тим вони можуть допомогти багато в чому.

"Самі собою танки не матимуть вирішального значення, — пояснив він. — Тут важливо створити ефективні "об'єднані операції" — більше артилерії, піхоти та протиповітряної оборони".

Раніше Фокус розбирався, скільки танків Leopard пообіцяли Україні союзники. Збройні сили України отримають не менше 80 танків Leopard 2 та Challenger 2. Олаф Шольц розблокував постачання важкої військової техніки в Україну, а також назвав нові табу в підтримці України.

За словами німецького канцлера, Німеччина не дозволить тиснути на себе щодо поставок ЗСУ винищувачів та участі у війні військ НАТО.

Нагадаємо, що в Росії вважатимуть застосуванням "ядерних бомб" снаряди з урановим наконечником, якими, за словами російського дипломата Костянтина Гаврилова, нібито комплектуються танки Leopard 2.