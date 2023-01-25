"Повышает эффективность": новое оружие Украины внесет перелом в войну, — экс-главком НАТО

По словам адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса, поставки Leopard могут стать настоящим поворотным моментом в войне. Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон, пояснил, что сами по себе танки не выиграют войну, но помогут добиться эффективности в комплексных военных операциях.

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Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что поставка немецких танков Leopard в Украину может способствовать переменам в войне в пользу Украины. Об этом адмирал ВМС США в отставке написал в своем Twitter.

"Если это действительно так, это может стать настоящим поворотным моментом в войне. Молодцы, Германия, и Danke Schoen", — пояснил Ставридис.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон в минувшие выходные в эфире NewsNation отметил, что танки Leopard очень нужны украинским силам: это не гарантия победы в войне в Украине, но вместе с тем они могут помочь во многом.

"Сами по себе танки не будут иметь решающего значения, — пояснил он. — Здесь важно создать эффективные "объединенные операции" — больше артиллерии, пехоты и противовоздушной обороны".

Ранее Фокус разбирался в том, сколько танков Leopard пообещали Украине союзники. Вооруженные силы Украины получат не меньше 80 танков Leopard 2 и Challenger 2. Олаф Шольц разблокировал поставки тяжелой военной техники в Украину, а также назвал новые табу в поддержке Украины.

По словам немецкого канцлера, Германия не позволит давить на себя в том, что касается поставок ВСУ истребителей и участия в войне войск НАТО.

Напомним, что в посчитают применением "ядерных бомб" снаряды с урановым наконечником, которыми, по словам российского дипломата Константина Гаврилова, якобы комплектуются танки Leopard 2.