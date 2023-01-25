ФСБ намагається "розхитати ситуацію" в Україні за допомогою кримінальних авторитетів, — Данілов

За словами секретаря РНБО, Кремль планує зробити ставку на представників злочинного світу Харківської області. Але за "ігри з ФСБшними типами" чекає в'язниця.

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Російське ФСБ намагатиметься залучити на свій бік кримінальних авторитетів, щоб дестабілізувати становище в Україні. Про це у вівторок, 25 січня, в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Кремль, серед іншого, намагатиметься зробити ставку на злочинний світ Харківської області.

"Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області", — пояснив Данілов. За його словами, згадані авторитети перебувають у ОАЕ.

За словами Данілова, влада України все відстежує.

Він попросив не співпрацювати з представниками російських спецслужб, попередивши, що після повернення додому всі винні опиняться за ґратами.

"На сьогодні потрібно країну захищати, а не грати з "ФСБшними типами", щоб розхитувати нашу ситуацію", — пояснив він.

Секретар РНБО також нагадав, що росіяни готують наступ, і найближчого місяця, півтора чи два вживатимуться активні дії.

Раніше Фокус повідомляв, що Данілов розповів про стратегію російських військ на 2023 рік. Путін і надалі намагатиметься завдати Україні військової поразки. Завдання "максимум" для нього – прорив оборони на півдні України.

Нагадаємо, що, на думку ексголовкома НАТО, нова зброя України внесе перелом у війну.