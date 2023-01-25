ФСБ пытается "расшатать ситуацию" в Украине с помощью криминальных авторитетов, — Данилов

По словам секретаря СНБО, Кремль, среди прочего, планирует сделать ставку на представителей преступного мира Харьковской области. Но за "игры с ФСБшными типами" ждет тюрьма.

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Российское ФСБ будет пытаться привлечь на свою сторону криминальных авторитетов, чтобы дестабилизировать положение в Украине. Об этом во вторник, 25 января, в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кремль, среди прочего, попытается сделать ставку на преступный мир Харьковской области.

"Продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны. Есть попытки привлечь криминальных авторитетов, особенно в Харьковской области", — пояснил Данилов. По его словам, упомянутые авторитеты находятся в ОАЭ.

По словам Данилова, власти Украины все отслеживают.

Он попросил не сотрудничать с представителями российских спецслужб, предупредив, что по возвращении домой все виновные окажутся за решеткой.

"На сегодня нужно страну защищать, а не играть с "ФСБшными типами", чтобы расшатывать нашу ситуацию", — пояснил он.

Секретарь СНБО также напомнил, что россияне готовят наступление, и в ближайший месяц, полтора или два будут предприниматься активные действия.

Ранее Фокус сообщал, что Данилов рассказал о стратегии российских войск на 2023 год. Путин и в дальнейшем будет пытаться нанести Украине военное поражение. Задача "максимум" для него – прорыв обороны на юге Украины.

Напомним, что, по мнению экс-главкома НАТО, новое оружие Украины внесет перелом в войну.