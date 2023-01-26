Звичка перебільшувати: чи така грізна російська гіперзвукова ракета "Циркон"

У РФ створили гіперзвукову ракету, яка за розміром не відрізняється від протикорабельної "Онікс", через це у дослідників RUSI виникає низка питань, чи справді Москва створила такий потужний боєприпас без зміни габаритів.

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У Міноборони РФ заявили про розгортання фрегата "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими ракетами "Циркон". Заяви про її ефективність та загрозу можуть бути пропагандою. Про це повідомляється в аналізі інституту RUSI.

"Циркон" — це російська гіперзвукова ракета з прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Заявлена довжина боєприпасу 8-10 метрів, що робить її меншою за китайську DF-17. Це є перевагою, тому що теоретично її можна встановити на інші кораблі на кшталт "Адмірал Нахімов" або ж на підводні човни класу "Ясень".

Аналітики зазначають, що російські "Циркони" через свою швидкість не підійдуть для атаки мобільних платформ. Через високу швидкість, ракета іонізує навколо себе повітря, що створює плазмовий шар. Тому на неї не встановлять головку самонаведення, тому потрібні дуже точні інерційні датчики, які наперед запланують весь маршрут боєприпасу.

Чи справді РФ створила "Циркон"?

Автори запитують, чи справді РФ створила гіперзвукову крилату ракету. Враховуючи історію радянських та російських лідерів перебільшувати можливості своєї зброї, цілком ймовірно, що характеристики "Циркону" можуть бути неправдивими.

Річ в тому, що в офіційних випробувальних пусках, в яких заявляється, що це пуск "Циркону", цілком може виявитися ракета Р-800 "Онікс". Також викликає питання, швидкість із якою створили таку розробку. У 2011 році вперше почали обговорювати створення ракети на кшталт "Циркон". У 2015 році вже заявили, що вона проходила льотні випробування і у 2018 році росЗМІ заявляли, що ракета пройшла 10 льотних випробувань. У наступні 3 роки її випробовували з різних носіїв. Однак, як зазначають аналітики, швидкий цикл аналітики контрастує з тим, як розробляли інші ракети.

[ + – ] Випробувальний пуск ракети "Циркон"

Наприклад, проєкт крилатих ракет Х-32 розробляли з 1980-х років, а реалізували лише у 2016 році. Термін розробки "Циркону" відповідають термінам розробки "Онікса", який розробили 1993 року, а 2002-го прийняли на озброєння з безліччю недоробок, що визнавали самі військові.

Розробка "Циркону" могла бути не з нуля, а на базі радянського проєкту Х-90, який не сягав навіть досвідченого зразка. РФ могла використати радянські напрацювання, щоб у стислий термін розробити ракету "Циркон". У разі виникає інший момент.

[ + – ] Макет ракети Х-90

Заява Путіна, що 300-кілограмова боєголовка здатна летіти на швидкості 9 Махів та на відстані до 1000 км, виглядає сумнівними. При схожих з "Онікс" габаритах, ракета якось може долати 1000 км. Чим швидша ракета, тим вищою є швидкість згоряння палива, а через це зменшується дальність. Тому в RUSI більше схиляються до того, що її реальна дальність становить 400 км і швидкість 6 Махів. У РФ заявляють, що "Циркон" аеродинамічніший і має набагато ефективніше паливо.

Наступний момент – це корисне навантаження ракети. Автори знову порівнюють "Циркон" із "Оніксом". Якщо вони порівнянна боєголовка, виникає питання, як у такі габарити вмістити початковий прискорювач ракети, який має розвивати гіперзвукову швидкість. Не виключено, що РФ має інноваційні рішення в ракетному дизайні. Однак питання про те, як при розмірах 8-10 метрів вдалося розмістити і 300-кілограмову боєголовку, і ракетний прискорювач залишається відкритим.

І на завершення автори вказують, що залишається питання про здатність РФ виробляти гіперзвукові ракети в промислових масштабах з огляду на величезні втрати ЗС РФ у війні проти України. Тому розробка чи наявність ракети "Циркон" не несе великої загрози, а також не вплине на перебіг війни в Україні.

Нагадаємо, 4 січня Путін заявив, що фрегат "Адмірал Горшков" вирушає у далекий морський похід. Він має на озброєння "Циркони".