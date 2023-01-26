Привычка преувеличивать: так ли грозна российская гиперзвуковая ракета "Циркон"

В РФ создали гиперзвуковую ракету, которая по размеру не отличается от противокорабельной "Оникс" из-за этого у исследователей RUSI возникает ряд вопросов, действительно ли Москва создала такой мощный боеприпас без изменения габаритов.

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В Минобороны РФ заявили о развертывании фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Заявления о ее эффективности и угрозе могут быть пропагандой. Об этом сообщается в анализе института RUSI.

"Циркон" — это российская гиперзвуковая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Заявленная длина боеприпаса 8-10 метров, что делает ее меньше китайской DF-17. Это является преимуществом, так как теоретически ее можно установить на другие корабли по типу "Адмирал Нахимов" или же на подлодки класса "Ясень".

Аналитики отмечают, что российские "Цирконы" из-за своей скорости не подойдут для атаки мобильных платформ. Из-за высокой скорости, ракета ионизирует вокруг себя воздух, что создает плазменный слой. Поэтому на нее не установят головку самонаведения, поэтому требуются очень точные инерциальные датчики, которые заранее запланируют весь маршрут боеприпаса.

Действительно ли РФ создала "Циркон"?

Авторы задаются вопросом, действительно ли РФ создала гиперзвуковую крылатую ракету. Учитывая историю советских и российских лидеров преувеличивать возможности своего оружия, не исключено, что характеристики "Циркона" могут быть неправдивыми.

Дело в том, что в официальных испытательных пусках, в которых заявляется, что это пуск "Циркона", вполне может оказаться ракета Р-800 "Оникс". Также вызывает вопрос, скорость с которой создали такую разработку. В 2011 году впервые начали обсуждать создание ракеты по типу "Циркон". В 2015 уже было заявлено, что она проходила летные испытания и в 2018 году росСМИ заявляли, что ракета прошла 10 летных испытаний. В последующие 3 года ее испытывали с разных носителей. Однако, как отмечают аналитики, быстрый цикл аналитики контрастирует с тем, как разрабатывали другие ракеты.

[ + – ] Испытательный пуск ракеты "Циркон"

Например, проект крылатых ракет Х-32 разрабатывали с 1980-х годов, а реализовали только в 2016 году. Срок разработки "Циркона" соответствуют срокам разработки "Оникса", который разработали в 1993 году, а в 2002 приняли на вооружение с множеством недоработок, что признавали сами военные.

Разработка "Циркона" могла быть не с нуля, а на базе советского проекта Х-90, который не доходил даже до опытного образца. РФ могла использовать советские наработки, чтобы в сжатые сроки разработать ракету "Циркон". В таком случае возникает другой момент.

[ + – ] Макет ракеты Х-90

Заявление Путина, что 300-килограммовая боеголовка способна лететь на скорости 9 Махов и на расстоянии до 1000 км, выглядит сомнительными. При схожих с "Ониксом" габаритах, ракета каким-то образом может преодолевать 1000 км. Чем быстрее ракета, тем выше скорость сгорания топлива, а из-за этого уменьшается дальность. Поэтому в RUSI больше склоняются к тому, что ее реальная дальность составляет 400 км и скорость в 6 Махов. В РФ заявляют, что "Циркон" более аэродинамическая и имеет намного более эффективное топливо.

Следующий момент — это полезная нагрузка ракеты. Авторы вновь сравнивают "Циркон" с "Ониксом". Если у них сравнимая боеголовка, то возникает вопрос, как в такие габариты вместить начальный ускоритель ракеты, который должен развивать гиперзвуковую скорость. Не исключено, что РФ обладает инновационными решениями в ракетном дизайне. Однако вопрос о том, как при размерах в 8-10 метров, удалось разместить и 300-килограммовую боеголовку, и ракетный ускоритель, остается открытым.

И в завершение авторы указывают, что остается вопрос о способности РФ производить гиперзвуковые ракеты в промышленных масштабах, учитывая огромные потери ВС РФ в войне против Украины. Поэтому разработка или наличие ракеты "Циркон" не несет большой угрозы, а также не повлияет на ход войны в Украине.

Напомним, 4 января Путин заявил, что фрегат "Адмирал Горшков" отправляется в дальний морской поход. У него на вооружение "Цирконы".